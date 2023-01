😍 “C’è l’ok del giocatore”: Napoli scatenato, colpo più vicino

Il calciatore ha dato il suo ok al trasferimento al Napoli: Cristiano Giuntoli prova a chiudere in tempi brevi l’operazione di calciomercato

Il Napoli si è prontamente lasciato alle spalle il passo falso di Milano con l’Inter. Nella vittoria con la Sampdoria, Luciano Spalletti ha avuto modo di notare anche dettagli emersi quasi a livello subliminale ma che testimoniano la forza del gruppo azzurro, che ora sarà messo nuovamente alla prova dalla gara di venerdì sera contro la Juventus, ora seconda in classifica al pari del Milan.

La società partenopea intanto non dimentica il calciomercato. Conclusa l’operazione incrociata con i blucerchiati per lo scambio dei terzini Bereszynski e Zanoli, l’attenzione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è rivolta su una pista estera.

Calciomercato Napoli, Ounahi è il colpo al quale Giuntoli sta lavorando per l’estate: il diesse sta tentando di bloccare il marocchino

La principale attrazione di Cristiano Giuntoli in questo momento è rappresentata da Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino dell’Angers ha stregato l’Europa nel corso del Mondiale in Qatar. Il direttore sportivo del Napoli sta lavorando d’anticipo per sottrarlo alla concorrenza.

Il ds, come riferito da ‘Sky Sport’, ha già incontrato gli agenti del calciatore a Milano. Si prova a bloccarlo in vista dell’estate poiché in questo momento non ci sarebbe posto per Ounahi in questo Napoli, complici le limitazioni sugli extracomunitari (i partenopei non hanno slot per iscriverlo in questa stagione).

Il Napoli sta tentando di abbassare le pretese dell’Angers. I francesi, ultimi in Ligue 1, chiedono per il momento tra 20 e 25 milioni. Il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato una prima offerta ai transalpini di 15 milioni pertanto bisogna ancora lavorare per ridurre la forbice che esiste. Il Napoli è comunque forte della disponibilità del centrocampista marocchino a trasferirsi ai piedi del Vesuvio. Ounahi ha già dato il suo sì, ora bisogna ottenere quello dell’Angers per chiudere l’operazione ed evitare l’inserimento di altri club.