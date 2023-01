Napoli, il gesto da applausi prima del rigore: messaggio a Spalletti

Il gesto compiuto da uno dei calciatori ha strappato il sorriso di Luciano Spalletti: la forza del Napoli è anche in questi episodi

Il pronto riscatto del Napoli ha consentito alla formazione di Luciano Spalletti di allungare nuovamente sulle inseguitrici, complice il pareggio in extremis della Roma contro il Milan. Al di là dei puri numeri della classifica tuttavia per il tecnico toscano sono arrivati altri segnali positivi dalla vittoria con la Sampdoria. Si attendono adesso conferme dalla super sfida di venerdì contro la Juventus di Max Allegri.

“La Gazzetta dello Sport” di questa mattina si è soffermata giustamente su una grande prova di maturità evidenziata da uno dei calciatori azzurri. Il gruppo partenopeo sta crescendo anche nel carattere e questo lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, che vede il Napoli impegnato su più fronti nel tentativo di portare a termine un’annata importante.

Napoli, la crescita di Osimhen è evidente anche attraverso i piccoli dettagli: due di questi hanno fatto felice Spalletti contro la Sampdoria

“La Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla crescita Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano del Napoli sta mettendo in atto un atteggiamento positivo. Le sue prestazioni sono molto importanti per la formazione azzurra. Nelle ultime otto giornate ha segnato otto reti, rimanendo all’asciutto soltanto in due partite, contro l’Empoli quando si è reso comunque protagonista conquistando il calcio di rigore trasformato da Lozano e che ha consentito ai partenopei di sbloccare la sfida e nella sconfitta di misura per 1-0 contro l’Inter.

La ‘rosea’ ha sottolineato due aspetti in maniera particolare. Intanto, il diverso modo di agire sul terreno di gioco di Osimhen. L’attaccante non si sofferma troppo a protestare per un fallo o per un passaggio sbagliato di un compagno, come avveniva invece in precedenza. L’altro dettaglio è in riferimento al secondo calcio di rigore. Proprio il nigeriano ha consegnato il pallone ad Elmas in maniera evitando inutili discussioni. Uno di quei gesti che piacciono tanto a Spalletti, conclude la “Gazzetta”.