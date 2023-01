“Non conta niente”: Napoli, il verdetto conclude tutte le discussioni

Il Napoli ha vinto contro la Sampdoria ed è arrivato un verdetto che conclude tutte le discussioni riguardo l’andamento in campionato

La vittoria contro la Sampdoria è stata molto importante per il Napoli, che ha ripreso la sua corsa dopo la battuta d’arresto al Meazza contro l’Inter. Decisive sono state le reti di Victor Osimhen ed Eljif Elmas, che hanno dato un po’ di respiro ai partenopei a pochi giorni dalla super sfida con la Juventus. Non sarà decisiva perché mancano ancora tantissime partite, ma sarà un bellissimo spartiacque. E’ chiaro che da -10 a -4 passa il mondo, dunque, sarà interessante vedere come le due squadre interpreteranno la gara.

Ma a prescindere da come finirà la partita con la Juventus e quella con la Salernitana, il Napoli è aritmeticamente campione d’inverno visti i sette punti di vantaggio sui bianconeri. Spalletti è il quarto allenatore della storia a riuscirci dopo Bianchi, Bigon e Sarri. Tuttavia, non è garanzia di scudetto e proprio di questo ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter.

Napoli campione d’inverno, il parere di Pistocchi

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha postato un tweet riguardo il titolo di campione d’inverno conquistato dal Napoli con due giornate d’anticipo: “Grazie al gol di Abraham nel finale e al 2-2 del Milan, il Napoli è aritmeticamente campione d’inverno. Non conta niente, ma significa che il girone d’andata lo ha dominato”. Parole chiarissime che mettono fine a ogni discussione sull’utilità di questo termine. Non significa vincere lo scudetto e non significa riempire il palmarès, ma certifica comunque una straordinaria prima parte di stagione condotta dalla squadra di Spalletti.

La Juventus ovviamente vuole dar continuità alle sue otto vittorie consecutive con nessun gol subito. E ridurre il gap a -4 con ancora lo scontro diretto all’Allianz Stadium sarebbe l’ideale per Allegri, che dopo un pessimo inizio può pensare alla clamorosa remuntada. Ma è ancora lunghissima, venerdì ci sarà un pubblico splendido allo stadio Maradona per una delle partite più attese dell’anno. L’eventuale vittoria dei partenopei darebbe grandissimo entusiasmo, mentre una sconfitta andrebbe gestita con razionalità.