Napoli, c’è un dato peggiore degli anni passati: addii decisivi

In un dato, il Napoli è peggiorato rispetto agli anni passati: è stato decisivo il mercato specialmente con l’addio di tre giocatori

Il Napoli è sensibilmente migliorato rispetto agli anni scorsi. Merito di un mercato che ha portato nuovi giocatori non più forti degli altri, di base, ma più concreti e spensierati. Il vecchio gruppo aveva delle scorie dovute alle sconfitte subite nel corso degli anni e al momento decisivo non riusciva a essere concreto. Quest’anno, invece, la squadra di Spalletti sembra non avere limiti, o comunque non sono stati ancora raggiunti.

C’è però un dato molto interessante, inferiore di molto rispetto agli anni passati e riguarda i gol da fuori area. Il Napoli prima aveva giocatori di altissimo livello con questa qualità, come per esempio Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Tutti e tre hanno detto addio alla maglia azzurra la scorsa estate, per motivi abbastanza diversi ma con un filo che li lega.

Napoli, il dato peggiore rispetto alle passate stagioni

Il portale ‘Kickest – Il Fanta Statistico’ su Twitter, ha fornito una chiave di lettura molto interessante rispetto ai dati degli ultimi cinque campionati. Il Napoli nel 2018/19 ha segnato 18 gol da fuori area; nel 2019/20 10 gol; nel 2020/21 22 gol; nel 2021/22 13 gol. In questa stagione, invece, ne ha segnato soltanto uno in Serie A. Ed è chiaramente riferito ai vari Fabian, Insigne e Mertens che adesso giocano rispettivamente al PSG, al Toronto e al Galatasaray. Ma in ogni caso il Napoli è primo e ha altre qualità.

Nel senso che prova di più a imbastire azioni offensive interessanti, che portano tanti giocatori al tiro, ma in area di rigore. Un’altra grande qualità della squadra attuale è il colpo di testa, visto che ci sono giocatori come Osimhen e Simeone e centrocampisti ed esterni offensivi in grado di servirli con ottimi cross. Non a caso i gol arrivano lo stesso, ma in modo molto diverso. Il Napoli è primo in classifica, quella vera, quella che conta davvero, e vuole mantenere il distacco dalle altre e se è possibile aumentarlo.