🎉 Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’ufficialità è una manna

Il Napoli si prepara alla gara con la Juventus, mentre l’ufficialit√† fa impazzire i tifosi. L’annuncio √® una vera e propria manna, il motivo

Torna a sorridere il¬†Napoli., che subito si √® messo alle spalle lo scivolone del quattro gennaio contro l’Inter a San Siro. La formazione allenata e guidata da¬†Luciano Spalletti √® riuscita a ritrovare punti e condizione in quel di Marassi, dove √® riuscita a venire a capo di una Sampdoria battagliera e ostica. Il rigore sbagliato da Politano avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose, ma ora gli azzurri si godono i tre punti aggiuntivi in classifica alla vigilia calcistica della sfida con la Juventus.

Una sfida dove i tifosi di¬†Napoli¬†e¬†Juventus¬†sperano non succeda nulla di strano. Non in campo, bens√¨ dinanzi allo schermo. Lo spauracchio di un altro crash dei server di¬†DAZN¬†√® sempre vivo, soprattutto dopo i tanti disservizi lamentati in occasione dello scorso 4 gennaio, proprio durante il match di cartello tra l’Inter¬†e la formazione di Luciano Spalletti. Disservizi che hanno portato ad intervenire la politica e gli organi competenti, portando ad una notizia che fa esultare i tanti tifosi e clienti abbonati alla nota OTT.

Napoli, ufficiale la nota per i rimborsi di DAZN. Arriva l’annuncio dopo i disservizi con l’Inter

A dare la buona novella √® la stessa politica italiana, al termine del summit convocato dal ministro Urso e dal ministro Abodi con i vertici di DAZN e con il presidente dell’AGCOM, Lasorella. In una nota ANSA, viene comunicato che: “[…]DAZN ha assicurato che si attiver√†, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile”.

Una bella notizia per i tanti tifosi che lo scorso 4 gennaio hanno lamentato innumerevoli disservizi per la gara tra Inter e Napoli. La speranza, ora, del tifo napoletano e non è che possa arrivare un ulteriore miglioramento alla qualità e alla costanza del servizio DAZN. Soprattutto dopo il promesso rimborso.