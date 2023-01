“Illuso…”: beffa Napoli, la sentenza è davvero durissima

Napoli, la sentenza è davvero durissima. Arriva la beffa dopo questo avvio di stagione, dove non tutti i tifosi sono sembrati convinti

La vittoria contro la Sampdoria è stata un toccasana. Anche perché serviva ripartire alla grande, dopo il brutto passo falso rimediato a San Siro contro l’Inter. La rete di Dzeko lo scorso 4 gennaio aveva aperto qualche crepa sul restart del Napoli, con la difesa di Luciano Spalletti apparsa in grande difficoltà contro le folate dei nerazzurri. Folate guidate dal centrocampo di Simone Inzaghi, ma anche e soprattutto dall’attacco.

Dopotutto, il tandem inedito Dzeko-Lukaku è stata una vera e propria rivelazione. Nel primo tempo, i due colossi meneghini sono apparsi quasi imprendibili per Kim e Rrhamani, risultati in grande difficoltà nella gestione dei duelli. Il belga, in particolare, era riemerso in grande forma dopo un Mondiale deludente e dopo le tante criticità sollevatesi in seguito agli infortuni e alle scialbe prove di questa prima parte di stagione.

La dura sentenza su Lukaku dopo Inter-Napoli: “Illuso da lui”, per i tifosi azzurri è una beffa

Il mezzo exploit di Lukaku è stata una vera e propria beffa per i tifosi del Napoli, visto che in molti si attendevano ancora un giocatore svagato e fuori condizione. Lo stesso che poi è tornato di scena all’U-Power Stadium contro il Monza e che non prenderà parte alla gara di Coppa Italia col Parma a causa di un infortunio. Insomma, Big Rom ha soltanto dato mostra di qualche vana promessa con gli azzurri, scatenando la perplessità dei tifosi (sia napoletani che interisti, seppur in maniera diversa) e degli opinionisti.

È il caso anche dell’ex capitano dell’Inter, Beppe Bergomi. Ai microfoni di ‘Radio24’, il noto commentatore tecnico ha sentenziato così: “Sono rimasto deluso, anzi Lukaku mi aveva illuso durante il primo tempo di Inter-Napoli… Col Monza è stato davvero imbarazzante, quasi impaurito a tratti. Non capisco se sia un problema fisico o gli manchi qualche certezza dal punto di vista mentale. Anche quello che gli è successo col suo Belgio al Mondiale può avere ancora degli strascichi”.