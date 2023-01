Napoli, super regalo di De Laurentiis: è ufficiale, tifosi spiazzati

Nel momento chiave della stagione sportiva per il Napoli, la società annuncia una novità importante che potrà beneficiare molti tifosi.

Napoli-Juventus di questa sera alle 20:45 presso lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ è considerata alla stregua di una gara spartiacque per il prosieguo della stagione. In realtà, il girone d’andata della Serie A non si è ancora concluso e mancano ancora molti mesi, tuttavia gli azzurri possono aprire un solco di distanza gigante con le avversarie oppure la Juventus accorciare pericolosamente in classifica. Ciò significa che in qualche modo il campionato può subire un indirizzamento.

In ogni modo, ciò che sarà fondamentale è l’appoggio dei sostenitori. Il fattore stadio fa sempre la differenza, soprattutto in un ambiente appassionato come risulta essere quello di Fuorigrotta. Ad esempio, in occasione della sfida ai bianconeri, si registrerà un sold-out che per la squadra significa moltissimo in termini di spinta emotiva.

Considerata la grande richiesta di appassionati che vogliono seguire il Napoli da vicino e il cammino esaltante della squadra, la società partenopea ha preso una decisione in vista dei prossimi impegni.

Napoli, via al mini-abbonamento per le gare contro Cremonese e Roma: prezzi e modalità d’acquisto

In occasione del match di Coppa Italia contro la Cremonese il prossimo 17 gennaio e la sfida di cartello con la Roma, sempre al Maradona, in calendario per il 29 gennaio, il Napoli ha pensato per i propri tifosi a un mini-abbonamento per le due gare. Un’agevolazione economica riservata ai possessori di fidelity card (Fan Stadium Card) e sarà possibile acquistare il titolo sia online che presso i punti vendita abilitati. Il mini-abbonamento sarà disponibile dalle ore 12:00 di venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 21:00 di martedì 17 gennaio 2023.

I prezzi per il mini-abbonamento per Napoli-Cremonese e Napoli-Roma sono i seguenti:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Coloro che invece preferiranno acquistare il biglietto per il singolo evento potranno farlo, seguendo la seguente tabella di prezzi che prevede una differenza, nel caso della gara di Coppa Italia, fra chi possiede l’abbonamento per la stagione di Serie A e chi invece ne è sprovvisto. Di seguito le tariffe:

Napoli-Cremonese di Coppa Italia riservati agli abbonati:

Tribuna Posillipo € 20,00

Tribuna Nisida € 14,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 9,00

Curve € 6,00

Napoli-Cremonese di Coppa Italia per i non abbonati: