Napoli-Juve, Allegri senza freni: ufficiale, la mossa a sorpresa cambia tutto

Tante novità e curiosità per le formazioni di Napoli-Juve. I due tecnici sono pronti alla sfida molto intensa del Maradona.

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato questa sera in un match delicato e molto importante nella rincorsa verso lo scudetto. Nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A i campioni d’inverno ospiteranno la Juventus di Allegri in una sfida intrigante e molto interessante per le zone alte della classifica. Un testa a testa che può avere un ruolo cruciale nelle sorti di questo campionato.

Il club partenopeo, in caso di vittoria, allungherebbe a ben dieci punti di vantaggio sui rivali e darebbe un chiaro segnale al campionato. Dall’altro lato la squadra di Allegri punta ad accorciare sui rivali e conquistare la nona vittoria consecutiva in campionato, magari mantenendo la striscia di imbattibilità. Numeri da record e una sfida che regala emozioni da entrambe le parti.

Il tecnico azzurro ha pensato più volte alla formazione da schierare al Maradona, consapevole dell’importanza del match. Napoli-Juve è un match molto delicato e c’era grande attesa anche per le scelte dei due tecnici. Nello specifico Allegri ha sorpreso tutti con le scelte per la sfida del Maradona. Il tecnico ha deciso di schierare una formazione molto offensiva per la trasferta odierna.

Napoli-Juve, le scelte dei due tecnici

Allegri ha optato per una formazione abbastanza sbilanciata e giocherà a Napoli con Angel Di Maria, Federico Chiesa e Milik dal primo minuto. Un importante messaggio e la dimostrazione che la squadra punta alla vittoria. Scelte importanti, un 3-5-2 che può diventare in corsa una squadra con tre punte ma Allegri ci crede. Spalletti punta invece sulla formazione tipo.

Torna in difesa la coppia Kim e Rrahmani mentre in attacco gli azzurri puntano su Kvaratskhelia ed Osimhen, Politano invece preferito a Lozano. Ecco le scelte dei due tecnici:

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen; Kvaratskhelia.. All. Spalletti

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri