“Sapete che mi è successo dopo Napoli-Juve?”: Caressa confessa

Fabio Caressa ha vissuto allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ Napoli-Juventus e ha raccontato un episodio particolare in diretta radiofonica.

Con 12 gol in 18 giornate di Serie A disputate in questa stagione 2022-23, Victor Osimhen è ad oggi il re degli attaccanti del campionato italiano. Capocannoniere con alle spalle Arnautovic e Leao, che provano a inseguirlo restando a quota 8 reti all’attivo. Ciò che impressiona del centravanti nigeriano del Napoli non è soltanto il numero di reti messe a segno, ma il modo in cui riesce a fare reparto.

Con Luciano Spalletti Osimhen sta crescendo moltissimo dal punto di vista tecnico e di visione del gioco. La doppietta realizzata contro la Juventus ne è stata una prova per il rapporto invidiabile con Kvaratskhelia in termini d’intesa: i due si scambiano assist a meraviglia e raramente mancano l’appuntamento con la rete. Il 9 azzurro s-bilancia l’11 in campo e dà una propensione offensiva di estrema efficacia.

Ne ha parlato anche il giornalista Fabio Caressa, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Deejay’ durante ‘Deejay Football Club’, per commentare il fragoroso 5-1 del Napoli contro i bianconeri di Allegri: un’imposizione netta da parte della formazione di casa, all’esordio al ‘Maradona’ nel 2023.

Napoli-Juventus, la riflessione di Caressa: “

“Finalmente abbiamo una squadra che è al livello delle migliori d’Europa per livello di gioco e intensità. Per me il Napoli potrebbe essere in testa a qualsiasi top campionato europeo”, ha affermato con certezza Caressa. Poi ha proseguito: “In Italia probabilmente i tifosi delle altre squadre stanno incominciando a pensare che se non deve vincere la loro, è meglio che vinca il Napoli. Tranne quelli della Roma forse. Gli azzurri sono liberi di testa. In estate sono andati via giocatori che si portavano dietro delle vecchie ruggini”.

Il giornalista è poi intervenuto su Osimhen e sul gioco bianconero: “Osimhen sembrava un leone che domina la savana. Avete visto ieri, che coraggio ha? Io ero a Napoli, non vi dico che entusiasmo! Sono rimasto per due ore bloccato nel traffico di Fuorigrotta. Ho sentito juventini inferociti dopo la sfida, Allegri ha compiuto scelte incomprensibili, come quella di Chiesa sulla destra. Sono rimasto spiazzato dall’idea che dovesse coprire lui su Kvara. Secondo me Allegri alla fine le critiche sul gioco le ha patite e la formazione di ieri ne è il risultato”.