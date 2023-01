😰 Napoli, batosta per i tifosi: la notizia è inaspettata

Per i tifosi del Napoli, oltre all’eliminazione della loro squadra del cuore dalla Coppa Italia, bisogna registrare un’altra brutta notizia.

Dopo l’incredibile vittoria di venerdì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, per il Napoli di Luciano Spalletti bisogna registrare un brutto passo falso. Gli azzurri, infatti, sono stati stati eliminati dalla nuova Cremonese di Davide Ballardini, subentrato a Massimiliano Alvini, dall’ottavo di finale di Coppa Italia.

Luciano Spalletti contro i grigiorossi ha compiuto ben dieci cambi rispetto alla Juventus, considerando che il solo Alex Meret è rimasto in campo. Anche se proprio i titolari subentrati nel corso della gara hanno deluso di più nella partita giocata ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli, dopo il gol iniziale di Pickel, è riuscito a rimontare prima con Juan Jesus e poi con Giovanni Simeone.

Tuttavia, il team partenopeo non è riuscito a chiudere la gara e si è fatto raggiungere dal colpo di testa di Afena-Gyan. Gli azzurri sono stati poi eliminati definitivamente ai calci di rigore, dove l’errore decisivo è stato quello di Lobotka. Il Napoli è atteso adesso da un’altro match importante contro la Salernitana di Davide Nicola, ma per i tifosi azzurri ci sono degli importanti aggiornamenti anche in sede di calciomercato.

Napoli, brutta notizia per i tifosi azzurri: “Ipotesi Ounahi è molto più lontana”

Secondo quanto riportato dalla ‘RAI, infatti, nella corsa ad Azzedine Ounahi bisogna inserire anche l’Aston Villa di Emery. I ‘Villans’, dopo le difficoltà per arrivare a Weston McKennie della Juventus, hanno spostato lle loro attenzioni, oltre su Merino e Parejo, sul giocatore dell’Angers. Mentre l’opzione Napoli è adesso molto più lontana rispetto a qualche settimana fa.

Dopo il grandissimo Mondiale disputato con il suo Marocco, le squadre interessate ad Azzedine Ounahi si sono moltiplicate. Oltre all’Aston Villa e al Napoli, infatti, bisogna registrare anche l’interesse del Leeds, Leicester e del PSG. Proprio sul giocatore marocchino, ai microfoni ufficiali della ‘Mediaset’, Cristiano Giuntoli aveva parlato così: “Non siamo mai stati ottimisti. E’ un giocatore molto bravo, ma siamo concentrati sulla nostra squadra e sul far bene giorno per giorno”.