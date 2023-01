Calciomercato Roma, Mourinho lo perde prima del Napoli: offerta monstre

La Roma potrebbe perdere uno dei suoi top player in vista della partita con il Napoli, in programma il prossimo 29 gennaio

Con la sconfitta del Napoli in Coppa Italia, la Roma ai quarti di finale sfiderà la Cremonese allo stadio Olimpico. Evitata, dunque, la doppia sfida coi partenopei in pochi giorni considerando anche il campionato. Tripla, considerata anche la Coppa Italia Primavera. La squadra di José Mourinho ha la seria possibilità di portare a casa il trofeo, o quantomeno di arrivare in finale. Una prospettiva interessante dopo la vittoria della Conference League della scorsa stagione, ma lo Special One può perdere uno dei suoi top player nella seconda parte di stagione.

Oltre a Smalling in scadenza di contratto e seguito dall’Inter per il post Skriniar, la situazione più delicata è quella di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e per adesso non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo. E non è detto che si troverà, visto che tanti club si stanno muovendo per acquistare il giocatore e tra questi c’è anche l’Arsenal.

Roma, offerta dell’Arsenal per Zaniolo

Secondo quanto riferito da Repubblica, l’Arsenal ha avviato i contatti con la Roma per acquistare Nicolò Zaniolo. I Gunners vogliono un esterno offensivo nel 4-2-3-1 di Mikel Arteta, capace di giocare su entrambe le fasce ed è prevista nei prossimi giorni un’offerta fra i 30 e i 40 milioni di euro. Un interesse che se dovesse concretizzarsi in via definitiva, porterebbe l’attaccante a dire addio al club giallorosso anche prima della sfida del Napoli del prossimo 29 gennaio. Le chance di rinnovo non sono molto alte, ecco perché i Friedkin vorrebbero massimizzare al massimo dalla sua cessione.

Il prezzo di Zaniolo, infatti, potrebbe calare di parecchio a partire dalla prossima estate, a un anno esatto dalla scadenza. E non è detto che sia una cessione che debba fare per forza male. Certo, Mourinho perderebbe uno dei suoi big, che però non è mai tornato quello pre-infortunio: 17 presenze, 2 gol e 3 assist in tutte le competizioni. Numeri abbastanza deludenti e infatti il simbolo di questa Roma si chiama Paulo Dybala.