“Scudetto? Non solo…”: Osimhen fa sognare i tifosi del Napoli

Osimhen, oggi, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che fanno sognare la tifoseria. Lo scudetto non è l’unico obiettivo del Napoli.

Sfumata la Coppa Italia, il Napoli è pronto a rituffarsi sul campionato. Gli azzurri, nella giornata odierna, hanno continuato a lavorare al fine di preparare al meglio la sfida in programma venerdì sul campo della Salernitana. Un match da vincere a tutti i costi, così da smorzare le critiche e far capire alle rivali che la sconfitta patita per mano della Cremonese è da considerare un mero incidente di percorso.

Gli azzurri, per i quali si sono rivelati fatali i calci di rigore, hanno una grande voglia di rivalsa e allo stadio “Arechi” scenderanno in campo con l’obiettivo di vincere e conquistare altre punti importanti nella corsa verso lo scudetto. Contro gli amaranto si rivedrà dal primo minuto Victor Osimhen, rimasto inizialmente panchina martedì scorso. Un rientro di fondamentale importante per Luciano Spalletti.

Il nigeriano, insieme a Khvicha Kvaratskhelia, è stato il principale trascinatore della capolista. Una forza della natura, capace di trafiggere in qualsiasi momento le difese avversarie e attirare l’attenzione di un gran numero di top club. Per lui, in totale, 13 reti e 4 assist in 18 apparizioni complessive. Un bottino eccellente, che il diretto interessato proverà ulteriormente a migliorare nelle prossime settimane per cercare di trascinare i propri compagni alla conquista di qualche trofeo.

Napoli, Osimhen fa sognare i tifosi

Nei pensieri dell’ex Lille non c’è soltanto la vittoria della Serie A. Nel corso dell’intervista rilasciata oggi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il calciatore ha rivelato che lo scudetto “non è l’unico obiettivo che abbiamo”. Il riferimento è alla Champions League, competizione in cui il Napoli tornerà a giocare a partire dal 21 febbraio. Dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto, il percorso della squadra di Spalletti ripartirà dagli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte.

Non proprio l’avversario più ostico, ma comunque una squadra da affrontare con il massimo della determinazione. Per pensare alla gara in questione, in ogni caso, c’è tempo. Adesso la concentrazione è rivolta alla sfida di Salerno. “Cremonese? Purtroppo fa male la sconfitta ma questo è il calcio, partite così capitano ma bisogna essere forti per mettersele subito alle spalle”.