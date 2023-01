Napoli-Roma, un big può saltare il match? Colpo di mercato a gennaio

Il prossimo match tra il Napoli e la Roma potrebbe vedere l’assenza di un giocatore importante della squadra guidata da José Mourinho.

Dopo il grandissimo successo di venerdì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli è stato eliminato dall’ottavo di finale di Coppa Italia ai calci di rigore dalla nuova Cremonese di Davide Ballardini.

Gli azzurri, dopo aver ribaltato il gol iniziale di Pickel, hanno infatti ribaltato il risultato con le reti realizzate prima da Juan Jesus e poi Giovanni Simeone, ma poi si sono fatti raggiungere dal colpo di testa di Afena-Gyan. Con l’eliminazione del Napoli, la Roma di José Mourinho ha di fatto un’autostrada aperta, almeno sulla carta, per la finale della Coppa Italia.

I giallorossi, infatti, se dovesse passare il quarto di finale contro la Cremonese, sfideranno in semifinale la vincente della sfida tra la Fiorentina ed il Torino. Se da un lato i tifosi della Roma possono quindi festeggiare, dall’altro devono preoccuparsi.

Napoli-Roma, Nicolò Zaniolo potrebbe non esserci: i giallorossi hanno aperto alla sua cessione

In sede di calciomercato, infatti, non ci sono delle ottime notizie per la piazza capitolina. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Nicolò Zaniolo può lasciare la Roma già in questo mercato di gennaio. La dirigenza giallorossa, dopo aver rifiutato la scorsa estate ogni tipo di offerte, ha deciso di aprire ad una possibile cessione del giocatore italiano.

Su Nicolò Zaniolo bisogna registrare l’interesse del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici. Gli ‘Spurs’ hanno proposto alla Roma un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Oltre al Tottenham, sul giocatore ci sono anche il West Ham ed il Borussia Dortmund. La Roma per lasciare andar via Zaniolo non scenderà oltre i 35 milioni di euro. La società giallorossa, quindi, attende delle possibili offerte, le quali al momento non sono ancora arrivate. Il club capitolino, ovviamente, sta seguendo anche dei possibili sostituti del giocatore italiano.