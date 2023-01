“Tutti a bocca aperta”: Napoli, da Milano arriva l’attacco

Il Napoli, con la vittoria ottenuta ai danni della Salernitana, ha consolidato la vetta in classifica. Da Milano, però, non si arrendono.

Il Napoli si gode la vetta della classifica. La vittoria ottenuta in trasferta sabato ai danni della Salernitana ha consentito agli azzurri di restare al primo posto della classifica e mantenere un vantaggio sostanzioso nei confronti delle rivali. Il Milan, impegnato domani contro la Lazio, al momento è a -12 dai partenopei ma vincendo allo stadio “Olimpico” avrà modo di ridurre l’attuale gap.

La strada che porta verso il titolo è ancora lunga ed il gruppo di Luciano Spalletti, nonostante il divario scavato, non potrà permettersi cali di concentrazione. La prematura eliminazione dalla Coppa Italia, subita per mano della Cremonese, fa ancora male al club intenzionato adesso a vincere lo scudetto e andare il più avanti possibile in Champions League. I rossoneri, invece, sono entrati in una spirale negativa da cui fanno fatica ad uscire.

Il 2023 si è aperto con il successo sul campo della Salernitana ma poi, per il Milan, sono arrivati soltanto risultati negativi. Due pareggi con la Roma ed il Lecce, il ko in Coppa Italia patito contro il Torino e la sconfitta in Supercoppa italiana. Quattro passi falsi consecutivi che, inevitabilmente, hanno avuto un contraccolpo sul morale della squadra. Secondo Arrigo Sacchi, però, le possibilità di vincere ancora il tricolore sono vive.

Napoli, per Sacchi il Milan è ancora vivo

L’ex allenatore, nel corso di un’intervista concessa oggi a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha invitato Stefano Pioli a credere di più in sé stesso. “Solo così – ha affermato – riuscirà ad essere convincente a tornare uno stratega da scudetto. Il campionato non è chiuso. E il Milan ha dimostrato che con le motivazioni, lo spirito di squadra e il gioco si può lasciare tutti a bocca aperta”.

Per invertire il trend, però, sarà necessario ricominciare a vincere subito e a macinare punti. In tal senso, servirà un contributo fattivo da chi, finora, ha ampiamente deluso le aspettative come Charles De Ketelaere e Divock Origi. Due acquisti che, nei piani estivi, avrebbe dovuto garantire nuova linfa alla rosa rossonera. Il loro impatto a Milano ed in Italia, invece, è stato quanto mai deludente.