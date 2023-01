Calciomercato Napoli, doccia fredda per Giuntoli: “È inamovibile…”

Il Napoli ha in mente già da tempo un colpo di mercato da mettere a segno, ma adesso l’affare si complica: doccia fredda per Giuntoli.

Il Napoli ha le idee chiare anche sul mercato e sulle operazioni da voler compiere tra gennaio e giugno. I rinforzi saranno mirati e serviranno ad andare a rafforzare un gruppo che già ha dimostrato di essere compatto. Le ultime novità, però, non fanno piacere a Giuntoli così come ai tifosi.

Cristiano Giuntoli ha ricevuto nelle ultime ore una risposta negativa da parte del club in cui milita il giocatore che interessa particolarmente al Napoli. Si tratta di Azzidine Ounahi, che con il Marocco ha espresso le sue qualità nel corso dei Mondiali.

Il Napoli si è mosso praticamente subito per garantirsi il suo cartellino in vista del mercato estivo ma ha sempre fatto sapere al suo club di appartenenza di non essere disposto a partecipare ad aste. Ed è proprio qui il nodo che ha effettivamente bloccato l’operazione. Resta ampia distanza tra domanda e offerta con l’Angers. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Resta distanza tra la domanda dell’Angers e l’offerta di Giuntoli: il Napoli sembra aver mollato la presa per Ounahi

Queste le parole di Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato per i microfoni della ‘Rai’, è tornato a parlare dell’affare che il Napoli vorrebbe imbastire per il giovane marocchino Azzedine Ounahi. Le sue ultime novità però non sono propriamente quelle che i tifosi azzurri si sarebbero aspettati. Come riferito a ‘1 Football Club’, programma radiofonico che va in onda su ‘1 Station Radio’: “Non ci sono buone notizie“.

“Gli azzurri con Giuntoli – ha chiarito – sembrano aver mollato la presa, in seguito all’offerta di 15 milioni avanzata. L’Angers non si è resa disponibile alla trattativa, dato che ha chiesto 25 milioni. Perciò i contatti telefonici tra l’agente del calciatore e il Napoli sono stati interrotti. Poiché la società azzurra lo valuta quella cifra e non si muove da quella posizione. È inamovibile“.