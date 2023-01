🟥 Napoli-Roma, il Giudice Sportivo lo squalifica: salta il big match

Il Napoli e la Roma si stanno preparando al big match in programma domenica. Un giocatore, squalificato, non ci sarĂ .

Si avvicina il big match della ventesima giornata della Serie A, che vedrà di fronte il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di José Mourinho. Due squadre che arrivano al match in questione sulle ali dell’entusiasmo. Gli azzurri infatti, dopo la sconfitta rimediata ieri dal Milan sul campo della Lazio, hanno consolidato il primo posto in classifica con 12 punti di vantaggio rispetto ai Campioni d’Italia.

I giallorossi, invece, da quando è ripartita la stagione non hanno mai perso inanellando 4 vittorie ed un pareggio. Un ottimo rendimento, questo, che ha consentito al tecnico lusitano di risalire in classifica (complice la penalizzazione della Juventus) e raggiungere la zona Champions League. Per entrambe, la sfida in programma domenica allo stadio “Maradona” rappresenta un crocevia da non fallire.

I partenopei, dal canto loro, vogliono ulteriormente allungare sulle rivali in modo tale da potersi poi concentrare, a febbraio, all’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. I capitolini, a -1 dal secondo posto, proveranno a fare bottino pieno così da aumentare ancora di più l’autostima del gruppo. Diversi i dubbi di formazione che gli allenatori devono ancora sciogliere tuttavia un calciatore di certo non ci sarà : parliamo di Zeki Celik.

Napoli-Roma, Celik non ci sarĂ

Il turco, acquistato dal Lille nella scorsa estate per 7 milioni, era diffidato e durante la trasferta alla Spezia ha rimediato l’ennesimo cartellino giallo della propria stagione. Il Giudice Sportivo lo ha quindi squalificato, obbligando Mourinho a trovare delle soluzioni alternative. Due, in particolare, le opzioni a sua disposizione al momento al vaglio.

La prima prevede l’impiego sulla fascia destra di Stephan El Shaarawy. Un ruolo inconsueto ma non del tutto nuovo per l’ex Genoa. L’alternativa porta il nome di Leonardo Spinazzola, rimasto in panchina e non utilizzato (a sorpresa) in 3 delle ultime 4 gare disputate dalla Roma. La scelta definitiva verrà presa soltanto a ridosso del fischio d’inizio. Qualsiasi mossa, infatti, andrà soppesata bene visto che da quelle parti transiterà spesso Khvicha Kvaratskhelia.