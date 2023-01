Napoli-Roma, il dato non lascia dubbi: De Laurentiis può esultare

La sfida che vedrà protagonisti il Napoli e la Roma si avvicina sempre più. Emerso, intanto, il dato che fa esultare De Laurentiis.

Il Napoli ha ripreso a lavorare, al fine di preparare al meglio la prossima gara di campionato. Domenica sera la capolista, salita a +12 dal Milan secondo, affronterà la Roma di José Mourinho. Un match che si preannuncia ricco di ostacoli per gli azzurri, intenzionati a vincere in modo tale da allungare sulle rivali in classifica e fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia.

Conquistare i tre punti in palio, come detto, non si preannuncia però facile. I giallorossi, da quando è ripartita la stagione, non hanno infatti mai perso mettendo a referto 4 vittorie ed un pareggio. Un bottino positivo che gli ha consentito di risalire e portarsi in zona Champions League. I capitolini, rispetto ai primi mesi della stagione, sono in netta crescita e nelle ultime 5 partite hanno subito soltanto una rete dimostrando di aver risolto la maggior parte delle criticità che affliggevano la fase difensiva.

Anche il Napoli, in ogni caso, viaggia sulle ali dell’entusiasmo. La squadra di Luciano Spalletti fin qui ha totalizzato 16 successi, due pareggi ed una sola sconfitta. Ottimo anche il rendimento nella fase a gironi della Champions League, conclusa con una qualificazione agli ottavi di finale da sta di serie. La sfida già da ora si preannuncia ricco di emozioni e si svolgerà in uno stadio “Maradona” vestito a festa per l’occasione.

Napoli, contro la Roma l’ennesimo sold-out

La prevendita dei biglietti sta procedendo nel migliore dei modi, a testimonianza di quanto sia diventato stretto il legame tra la tifoseria ed il Napoli. Il botteghino virtuale di Ticketone in questi giorni è stato preso d’assalto e, stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, oggi (o al più tardi domani) verrà registrato l’ennesimo sold-out della stagione. Una cornice perfetta, per una sfida di cruciale importanza per entrambe le squadre.

Spalletti, dal canto suo, spera di poter recuperare Khvicha Kvaratskhelia tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni dopo essere rimasto ai box per colpa di una sindrome influenzale. Mourinho, invece, dovrà capire in che modo sostituire lo squalificato Zeki Celik. Diverse le opzioni al vaglio del tecnico lusitano, tra cui impiegare Stephan El Shaarawy largo sulla fascia oppure spostare a destra Leonardo Spinazzola, rimasto in panchina nelle ultime 3 delle 4 partite disputate dai giallorossi. Ogni mossa andrà ponderata bene. La posta in palio è alta.