🟥 Occhio Napoli, che guaio: scoppia il caso, tifosi spiazzati

In vista per la gara di domenica sera tra il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho è scoppiato un caso molto importante.

Dopo la vittoria contro la Salernitana nel derby, il Napoli è atteso da una gara molto difficile. Domenica prossima, infatti, allo Stadio Diego Maradona arriverà la Roma di José Mourinho. I giallorossi, infatti, stanno attraversando un ottimo momento di forma, visto che nelle prime quattro partite dell’anno hanno totalizzato la bellezza di dieci punti.

Con questi risultati, la Roma è riuscita a scalare tante posizioni in classifica. I capitolini, infatti, adesso sono terzi in classifica e puntano alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tuttavia, tra le fila romaniste è scoppiato in questi giorni il caso Zaniolo. Il giocatore italiano, come ammesso dallo stesso José Mourinho, ha infatti chiesto di lasciare la Roma già in questa sessione di mercato invernale. Dopo un iniziale interessamento del Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Bournemouth è la squadra più interessata.

Napoli-Roma, Zaniolo potrebbe finire fuori rosa se non dovesse andare via

Il club inglese era in pole position per acquisire le prestazioni di Nicolò Zaniolo che, però, non sembra gradire di trasferirsi al Bournemouth. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, i Friedkin stanno trattando direttamente con la società della Premier League.

Zaniolo, di fatto, aveva in mente di vestire solo la maglia del Milan, ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avvisato la Roma di ritirarsi dalla trattativa. Se dovesse restare nella Capitale, il giocatore italiano potrebbe finire fuori rosa. Anche se José Mourinho ha ammesso di non avere problemi con il calciatore. Quello che si può dire certamente è che la situazione dell’ex Inter è molto complicata.

Dopo la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti, la Roma è attesa da un’altra gara molto importante. Mercoledì prossimo, infatti, sfiderà all’Olimpico nel quarto di finale di Coppa Italia la Cremonese di Davide Ballardini.