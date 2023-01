Napoli, brutte notizie per Giuntoli: ufficialità amara

Per il Napoli e per Cristiano Giuntoli, dopo aver chiuso per gli arrivi di Bereszynski e Gollini, bisogna registrare delle brutte notizie.

Il Napoli di Luciano Spalletti domani concluderà un mese di gennaio molto intenso. Gli azzurri, infatti, hanno sì perso lo scontro diretto dello scorso 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma hanno poi vinto le tre partite successive contro Sampdoria, Juventus e Salernitana.

La squadra partenopea non ha solo vinto queste tre ultime gare, ma ha anche allungato in classifica. Grazie alle sconfitte di Inter e Milan contro Empoli e Lazio, il Napoli ha infatti adesso la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto. Unica nota stonata, di fatto, è stata l’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore ad opera della nuova Cremonese di Davide Ballardini.

Tuttavia, oltre alla successione delle varie partite, questo mese di gennaio del Napoli è stato contraddistinto anche dal calciomercato. La dirigenza partenopea ha infatti compiuto due ottimi scambi di prestiti per puntellare la rosa guidata da Luciano Spalletti. Il primo è stato quello con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski, mentre il secondo è stato quello effettuato con la Fiorentina tra Sirigu e Gollini.

Calciomercato Napoli, brutte notizie per Cristiano Giuntoli: Josip Brekalo è un nuovo giocatore della Fiorentina

Nonostante queste due ottime operazioni, per Cristiano Giuntoli bisogna registrare delle brutte notizie in sede di calciomercato. La Fiorentina di Rocco Commisso, di fatto, ha ufficializzato l’acquisto di un giocatore accostato nei giorni scorsi proprio al team partenopeo.

Il club viola, infatti, ha annunciato l’ingaggio di Josip Brekalo, ex Torino, dal Wolfsburg. Il Napoli avrebbe cercato di chiudere per il calciatore croato in ottica prospettiva, visto che non sarebbe arrivato in questo mese di gennaio ma nella prossima estate. Da segnalare che, proprio in queste ore, Cristiano Giuntoli ha dovuto dire addio anche ad Azzedine Ounahi. Il Marsiglia di Igor Tudor ha infatti preso il giocatore marocchio dall’Angers per circa 10 milioni di euro.