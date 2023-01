😕 “Domani visite mediche”: Napoli, doccia gelata per Giuntoli

Il Napoli riflette sulle prossime operazioni di mercato ma intanto un obiettivo sfuma. Domani sosterrà le visite col nuovo club.

Il mercato invernale del Napoli può essere considerato concluso. Nei giorni scorsi alla corte di Luciano Spalletti è arrivato Pierluigi Gollini mentre Josip Brekalo, oggetto di alcune riflessioni da parte del club azzurro, ha raggiunto l’accordo decisivo con la Forentina. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrà quindi iniziare a riflettere sui colpi da mettere a segno nel corso della prossima estate.

Tanti i nomi segnati in rosso nel taccuino del manager partenopeo, come ad esempio Lazar Samardzic. L’ex Lipsia, dopo un anno di apprendistato positivo all’Udinese (2 gol e 3 assist), in questa stagione è riuscito a ritagliarsi ulteriore spazio diventando uno dei gioielli più ambiti della formazione bianconera. I contatti tra le parti sono già scattati ma il colpo è subordinato all’eventuale partenza di Piotr Zielinski, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Nel mirino c’è anche Tommaso Baldanzi, autentica rivelazione dell’Empoli. Il classe 2003, in questi mesi, ha scalato le gerarchie del tecnico Alessio Dionisi imponendosi a suon di gol (4) e prestazioni di livello. I toscani vorrebbero tenerlo un altro anno ma Giuntoli, un tentativo per regalarlo a Spalletti, lo farà di certo. Un possibile obiettivo, ovvero Azzedine Ounahi, è stato invece depennato dalla lista.

Napoli, sfuma Ounahi: è ad un passo dal Marsiglia

Il centrocampista, messosi in luce agli ultimi Mondiali con la maglia del Marocco, sta per diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. I francesi, inizialmente, avevano puntato su Ivan Ilic ma poi l’ex Verona ha scelto di restare in Italia ed accettare la proposta ricevuta dal Torino. Da qui la scelta di correre ai ripari e piazzare l’affondo per Ounahi, in modo tale da bruciare le altre pretendenti tra cui proprio il Napoli.

I provenzali, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Provence’, verseranno nelle casse dell’Angers 10 milioni totali di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus legati a determinati obiettivi stagionali. Il calciatore, nella giornata odierna, assisterà al match che vedrà il Marsiglia affrontare il Monaco. Domani, invece, sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto. L’accordo è totale, manca soltanto l’annuncio ufficiale destinato ad arrivare a stretto giro di posta. Il Napoli dovrà spostare altrove i riflettori.