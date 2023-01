😱 Scudetto Napoli, questa non ci voleva: l’annuncio ‘gela’ i tifosi

Per il Napoli di Luciano Spalletti, prima della gara di domani contro la Roma d, c’è stato un annuncio sullo Scudetto che ha gelato i tifosi.

Nell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha letteralmente preso il largo. Gli azzurri, sfruttando anche i ko delle due milanesi, hanno adesso la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli.

Il Napoli, tuttavia, ha comunque adesso di fronte a sé una gara molto difficile. Domani sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di José Mourinho. Lo stesso Luciano Spalletti, nel corso della classifica conferenza stampa di presentazione della gara, ha ribadito le problematiche che porta con sé la sfida ai giallorossi: “Sarà uno scontro diretto. Loro sono una squadra addestrata su tutto, anche sulle palle inattive. Avremo davanti un top team, top players, coach, tutto top”.

Il tecnico toscano ha poi continuato il suo intervento: “Mi aspetto una Roma che ha grandi calciatori, un allenatore molto pratico e concreto che riesce bene a far capire quali debbono essere i comportamenti dentro la partita”. Tuttavia, oltre a queste dichiarazioni di Luciano Spalletti, ci sono state anche quelle di José Mourinho, le quali hanno gelato i tifosi partenopei.

L’annuncio di Mourinho sul Napoli: “Ha già vinto lo Scudetto”

L’allenatore della Roma, infatti, si è soffermato così sul Napoli del suo amico Spalletti: “Ha praticamente vinto lo Scudetto. Complimenti sia agli azzurri che a Luciano, il quale ha fatto un grandissimo lavoro. Loro non hanno calciatori di livello come Dybala. Tuttavia, ai tempi del Tottenham volevo Kim che voleva venire, ma gli ‘Spurs’ non avevano più soldi”. Formazione? Rui Patricio, Zalewski, Ibanez, Smalling, Mancini, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala ed Abraham”.

José Mourinho ha poi concluso la sua conferenza stampa, soffermandosi sulla vicenda che riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo: “Purtroppo resta, ma resta fuori dal progetto. E’ un mese che vuole andare via. Non so se ci saranno provvedimenti disciplinari o meno. Ora penso ai ragazzi che hanno la voglia di lottare con me sia per il club che i per i nostri tifosi”.