Napoli-Roma, non solo Zaniolo: ufficiale un’altra assenza in attacco

La Roma, nel big match di domani contro il Napoli, non dovrà rinunciare solo a Zaniolo. Anche un altro giallorosso non sarà a disposizione.

Il Napoli si prepara al big match di domani sera, contro la Roma terza a -1 dal secondo posto. Una sfida complessa per gli azzurri alla luce dell’ottimo stato di salute dei giallorossi, imbattuti da quando è ripresa la stagione. Dal 4 gennaio, in particolare, sono arrivate 4 vittorie ed un pareggio che hanno consentito agli uomini di José Mourinho di scalare la classifica e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia. L’umore, all’interno del club capitolino, in ogni caso non è dei migliori.

Il motivo è da ricercare nella frattura venutasi a creare con Nicolò Zaniolo, intenzionato ad andare via il prima possibile. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 si è arenata in maniera definitiva e le ultime scelte tattiche del mister lusitano lo hanno convinto, nei giorni scorsi, a chiedere ufficialmente la cessione. Il problema, per l’ex Inter, è che tutte le proposte pervenute sulla scrivania del direttore generale Tiago Pinto non si sono rivelate soddisfacenti dal punto di vista economico.

Il manager, ad esempio, ha respinto le offerte firmate dal Tottenham e dal Milan mentre Zaniolo ha personalmente detto di “no” alle avances del Newcastle e del Bournemouth. Per risolvere la questione, e trovare una exit strategy adeguata, il calciatore ed il procuratore Claudio Vigorelli avranno tempo fino al 31 gennaio. Nel caso in cui non si concretizzasse l’addio, Zaniolo verrebbe di fatto messo fuori rosa come già accaduto da Rick Karsdorp. Per la sfida del “Maradona” non verrà convocato e dalla lista dei convocati mancherà pure il nome di Eldor Shomurodov.

Napoli, Shomurodov non verrà convocato dalla Roma

L’uzbeko, utilizzato con il contagocce fin qui da Mourinho (solo 6 presenze in Serie A per un totale di 115 minuti trascorsi in campo), è ad un passo dallo Spezia. I bianconeri in queste ore hanno intensificato i contatti con la Roma, individuando l’intesa decisiva. Salvo sorprese, l’ex Genoa si trasferirà alla corte di Luca Gotti con la formula del prestito secco oneroso da 1.5 milioni. Battuta quindi la concorrenza del Torino, del Rennes e della Cremonese che in queste settimane avevano tentato invano di strappare il “sì” di Pinto.

Shomurodov, giunto in città nell’agosto 2021 dietro un corrispettivo vicino ai 20 milioni, a breve darà il proprio benestare all’operazione. La fumata bianca, stando a quanto riportato nella giornata odierna da ‘Tuttomercatoweb.com’, è destinata ad arrivare a stretto giro di posta. Una cessione che consentirà alla Roma di tagliare un elemento ritenuto non più funzionale al progetto ed incamerare risorse fresche. Il tutto, in attesa di sciogliere il rebus Zaniolo e del big match contro la capolista.