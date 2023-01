😔 Napoli, guai per Spalletti: ADL non ha gradito questa scelta

Il Napoli di Luciano Spalletti sta volando, ma Aurelio De Laurentiis non gradisce una scelta in particolare del suo allenatore.

La stagione del Napoli, almeno per il momento, è quasi perfetta, visto che l’unico neo di questi primi mesi è stata l’eliminazione ai calci di rigore dall’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese di Davide Ballardini.Â

Il team partenopeo, infatti, in campionato ha preso il largo in classifica, mentre in Champions League è atteso dall’ottavo di finale contro l’Eintracht di Francoforte. Questa super prima parte di stagione è sicuramente figlio del grandissimo calciomercato effettuato la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Il Napoli, nonostante i tantissimi addii importanti, è riuscito sia ad abbassare il proprio monte ingaggi che rinforzare la squadra guidata da Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo, ovviamente, ha enormi meriti di questi super risultati, anche se De Laurentiis non gradisce una scelta in particolare del tecnico toscano.Â

Napoli, Aurelio De Laurentiis non gradisce la scelta di Luciano Spalletti di far giocare così poco Giacomo Raspadori

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, alla società partenopea farebbe piacere un maggiore utilizzo di Giacomo Raspadori, arrivato proprio l’estate scorsa dal Sassuolo per circa 35 milioni di euro. Il centravanti italiano, di fatto, sta giocando pochissimo in queste prime settimane dell’anno.Â

Tuttavia, nonostante il poco utilizzo, Giacomo Raspadori ha saputo dare un grandissimo contributo alla stagione del Napoli, soprattutto nelle gare in cui Victor Osimhen era assente per infortunio. Grazie al giocatore italiano, ed anche a Giovanni Simeone, la squadra azzurra non sentito la mancanza del centravanti nigeriano, cosa accaduta nei due anni precedenti.Â

Giacomo Raspadori, infatti, nelle sue 21 gare giocate con la maglia azzurra, è riuscito comunque a segnare 5 gol. Di questi ben 4 sono stati realizzati in Champions League, mentre l’altro è stato decisivo per la gara di campionato contro lo Spezia di Luca Gotti. Il giocatore italiano, di fatto, si è sempre mostrato disponibile nei confronti delle scelte di Luciano Spalletti.