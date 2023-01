🎆 Napoli-Cremonese, la notizia è una manna: ADL al settimo cielo

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria contro la Roma, c’è un ottima notizia che riguarda la gara con la Cremonese.

Il Napoli ha sofferto un bel po’ prima di battere la Roma di José Mourinho. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a passare in vantaggio con la bellissima rete realizzata da Victor Osimhen, ma poi hanno sofferto il ritorno dei capitolini.

La Roma ha infatti avuto varie occasioni, dove in un paio di queste è stato bravissimo Alex Meret, prima di pareggiare con El Shaarawy. Tuttavia, dopo la rete subita, il Napoli ha cercato a tutti i costi di ripassare di nuovo in vantaggio. Gli azzurri, sfruttando anche i cambi effettuati da Luciano Spalletti, sono riusciti infatti a segnare il gol vittoria con Giovanni Simeone.

Una volta che il ‘Cholito’ ha depositato in rete la sua conclusione, lo Stadio Diego Armando Maradona è esploso di gioia. La vittoria di ieri, di fatto, ha rappresentato un ulteriore passo verso uno Scudetto che l’estate scorsa sembra essere più di una chimera. Il Napoli è atteso adesso dal match in trasferta contro lo Spezia di Luca Gotti, ma Aurelio De Laurentiis ha avuto già delle ottime notizie per la prossima sfida casalinga.

Napoli-Cremonese, che notizia per Aurelio De Laurentiis: biglietti esauriti per il settori superiori delle due Curve e dei Distinti

Come riportato da ‘TicketOne’, infatti, per la prossima sfida del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, che sarà contro la Cremonese di Davide Ballardini, i biglietti dei settori superiori delle due Curve e dei Distinti sono già terminati. Nonostante i tagliandi siano stati messi a disposizione dalle 15.00 di oggi, di fatto, tantissimi tifosi azzurri sono in coda per cercare di acquisire la possibilità di assistere da vicino alla propria squadra del cuore.

Nella piazza partenopea, ovviamente, c’è tantissimo entusiasmo per i meravigliosi risultati che sta ottenendo il Napoli di Luciano Spalletti . Tantoché, anche Aurelio De Laurentiis, criticato da sempre da una buona parte dei tifosi , visti anche i video apparsi sui social in questi giorni, adesso è celebrato dai sostenitori del team campano.