😨 De Laurentiis gelato, gli è stato detto in diretta: tifosi spiazzati

Il Napoli in questa stagione sta dimostrando di non avere rivali e si sta giocando tanto: l’ex dice la sua su una questione che riguarda De Laurentiis.

Il Napoli, in questa stagione 2022/23, sta compiendo un percorso eccezionale. Mettendo in difficoltà chiunque e conquistando vittorie importantissime. Specialmente nel campionato italiano di massima serie, dove occupa il primo posto in classifica con 53 punti. Le parole dell’ex e il pensiero che riguarda Aurelio De Laurentiis hanno spiazzato i tifosi.

Il Napoli sta stupendo tutti e, nonostante gli addii dei big al termine della scorsa stagione, sta compiendo con Spalletti un percorso impeccabile. Di questo e di molto altro ha voluto parlare l’ex Antonio Careca. Ex giocatore di calcio che, quando può, ribadisce sempre il suo amore per questa squadra e questa città.

Come avvenuto ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’: “Napoli è speciale per tutti quelli che hanno vissuto non solo il calcio ma anche la città ed il popolo. Mi fa sempre piacere tornare in città, sono andato via nel 1993 ma mi sento sempre vivo quando torno qui. Sono andato via per una esperienza in Giappone, ma volevo tornare qui per far crescere i miei bambini”. Ma il suo discorso non è finito qui.

Napoli, Careca dà grandi meriti a De Laurentiis e poi svela una confessione del presidente

Antonio Careca, quindi, ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’, ha parlato così di Aurelio De Laurentiis: “Questo successo finora è merito di Spalletti, di Giuntoli e del presidente: è giusto così, non è la fortuna di trovare gli uomini giusti ma chi lavora per la squadra e per vincere sempre. Ha trovato Kvaratskhelia e l’ha pagato 10 milioni. Ha ceduto Koulibaly e ha preso Kim per 18 milioni: è merito anche del presidente che gestisce“.

“Ci sta fare i soldi – ha continuato – perché il calcio è business, ma è importante aver sostituito nel modo migliore chi è andato via. Purtroppo non l’ho incontrato, ma già anni fa l’ho conosciuto all’allora San Paolo e gli dissi che doveva vincere lo scudetto per provare cosa significhi vincere a Napoli“.

“Mi disse – ha confessato Careca spiazzando poi i tifosi – ‘chi vuole vincere, voglio sempre competere’, ma vincendo lo scudetto si guadagna di più. Mi pare che abbia imparato, ho visto il video con i tifosi e penso che l’abbia capito. Vincere lo scudetto qui ne vale dieci altrove. I napoletani sono appassionati per il calcio, sono attaccati e mi auguro che sia così fino alla fine”.