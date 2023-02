“Vuole restare a lungo”: Napoli, l’annuncio in diretta è una manna

Per il Napoli di Luciano Spalletti, oltre al successo di domenica contro la Roma di José Mourinho, c’è stato un annuncio molto importante.

Dopo aver battuto la Roma di José Mourinho nel match di domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli è atteso da una gara che potrebbe portare con sé più di qualche problema.

Gli azzurri, infatti, domenica giocheranno in trasferta al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti. Già all’andata, di fatto, i liguri fecero soffrire tantissimo gli azzurri, visto che quel match fu risolto da Giacomo Raspadori solo nei minuti finali. Lo stesso Luciano Spalletti ha voluto tenere l’intera piazza partenopea con la guardia alta.

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “I tifosi ci stiano vicini, il loro supporto è più importante di quello che posso dire io”. Proprio il mister ha ricevuto quest’oggi un premio che ribadisce il suo operato. Luciano Spalletti ha vinto il premio di miglior allenatore della Serie A in questo mese di gennaio.

Napoli, l’annuncio dell’intermediario di Leo Ostigard: “Vuole restare a lungo”

Tuttavia, oltre a questo premio, Luciano Spalletti può gioire per un annuncio fatto in diretta. Luca Ariatti, intermediario che ha portato Ostigard a vestire la maglia azzurra, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni di ‘Radio CRC’: “Il Napoli si è mostrato sempre convinto di voler prendere Leo e noi abbiamo dato fede alla parola data. Siamo molto contenti. Scudetto? Visti gli addii e gli arrivi della scorsa estate, nessuno poteva immaginare questo rendimento del team guidato da Luciano Spalletti”.

L’intermediario di Ostigard ha poi continuato il suo intervento: “Leo sta vivendo questa esperienza alla grande, sa di essere in una grande società. La nostra intenzione è quella di restare a Napoli a lungo, sente la fiducia di tutto l’ambiente e le cose stanno andando molto bene. E’ chiaro che, viste le cinque sostituzioni, le grandi squadre come il Napoli hanno il bisogno di attingere a tutta la rosa a disposizione per affrontare tutte le competizioni”.