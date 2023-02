Prima il no al Napoli e poi la doccia fredda: ufficialità amara per lui

Momento critico per un giocatore, in passato inseguito dal Napoli ma finito in un altro club. Arrivata l’ufficialità che lo penalizza.

Le squadre italiane impegnate nelle coppe europee, nelle scorse ore, hanno provveduto a consegnare la lista contenente i nomi dei giocatori condonabili per le sfide ad eliminazione diretta. Il Napoli, che il 21 febbraio ed il 15 marzo affronterà l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Champions League, ha deciso di inserire Bartosz Bereszyński e di escludere (ancora una volta) Diego Demme.

Gli azzurri hanno concluso la fase a gironi al primo posto, nonostante la presenza di avversari del calibro di Liverpool e Ajax, centrando una comoda qualificazione da testa di serie. I tedeschi, al momento, occupa il sesto posto in Bundesliga e pur essendo un avversario complicato da affrontare non rappresenta di certo il peggiore che potesse capitare agli azzurri. I quali, adesso, proveranno ad approfittare della chance per andare il più avanti possibile nella competizione.

Anche Inter, Milan, Juventus, Lazio, Fiorentina e Roma hanno provveduto a trasmettere il documento in questione alla Uefa. Sorprende, in tal senso, la scelta fatta dai giallorossi che il 16 e il 23 febbraio si giocheranno con il Salisburgo il passaggio al turno successivo. Inizialmente, infatti, sembrava che fosse Nicolò Zaniolo l’elemento destinato a restare a casa. Così, invece, non è stato. L’escluso risponde al nome di Ola Solbakken.

Napoli, altra delusone per Solbakken

Il motivo è da ricercare nel fatto che i controlli effettuati dalla Uefa, nell’ambito del ‘settlement agreement’, non hanno prodotto la luce verde. Sono emerse, in particolare, diversità di interpretazioni con la Federazione che ha quindi chiesto, alla dirigenza capitolina, di effettuare delle modiche e tagliare qualche nuovo acquisto. Georginio Wijnaldum, alla luce del suo completo recupero, è stato tenuto. Stessa sorte per Diego Llorente, appena prelevato dal Leeds e destinato a diventare il titolare della fascia destra.

A fare le spese dell’intera vicenda è stato Solbakken, giunto nella capitale ad inizio gennaio ma non ancora ambientatosi al meglio nella nuova realtà. Per lui, fin qui, appena 2 presenze in campionato per un totale di 2 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Non proprio l’inizio sperato dall’attaccante, in passato seguito con insistenza dal Napoli. Gli azzurri avevano fatto dei passi in avanti concreti per lui, salvo poi ricevere un secco “no” dal diretto interessato. La sua avventura a Roma, però, non sta andando affatto come immaginato.