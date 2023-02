Napoli, che batosta per l’attaccante: il chiaro dato è una sentenza

Il Napoli sta per scendere in campo per sfidare lo spezia, ma per un centravanti azzurro bisogna registrare una brutta ‘batosta’.

Dopo la vittoria contro la Roma di José Mourinho di domenica scorsa, il Napoli si sta apprestando a giocare contro lo Spezia di Luca Gotti. I liguri sono quartultimi in classifica con cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Verona.

Proprio per questa situazione di classifica, ed anche l’ottimo momento del club veneto, la squadra guidata da Luca Gotti farà di tutto per cercare di strappare almeno un punto nel match contro il Napoli. A ribadirlo è stato lo stesso tecnico dello Spezia in conferenza stampa: “Abbiamo nove assenti, ma daremo tutto in campo. Il fattore Picco può cambiare la partita ”.

Anche Luciano Spalletti è dell’idea che contro i liguri ci sarà da penare: “E’ una partita trappola, loro sono bravi a correre negli spazi. Noi dovremo essere bravi sia a fare la gara che a correre all’indietro”. Oltre alle parole sullo Spezia, nella conferenza stampa di ieri il tecnico toscano ha riempito di elogi Giacomo Raspadori: “E’ di una serietà incredibile, far restare fuori giocatori come lui è la parte difficile di chi ha scelto sto mestiere”. Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni, l’attaccante è protagonista di un dato inequivocabile.

Napoli, che batosta per Raspadori: gioca solo 14 minuti a partita

Il giovane attaccante italiano, dal rientro a pieno regime di Victor Osimhen nel match dell’andata all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho, ha infatti giocato solo solo 137 minuti in 10 partite ( di cui 64 nel match del Maradona contro l’Empoli di Paolo Zanetti). Per Giacomo Raspadori la media dei minuti giocati di ogni gara è di fatto molto esigua: ovvero poco meno di 14 a partita.

Questo minutaggio dell’ex attaccante del Sassuolo, arrivato l’estate scorsa per circa 35 milioni di euro, è veramente ridotto all’osso. Tuttavia, Giacomo Raspadori ha sempre risposto presente ogni qualvolta è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti. Anche contro la Roma, infatti, il suo ingresso in campo è stato utilissimo per arrivare al successo finale.