“Sarà impossibile”: Napoli-Osimhen, doccia fredda per i tifosi

Victor Osimhen continua a trascinare il Napoli. Le big d’Europa sono pronte a fare follie per lui: riuscirà De Laurentiis a resistere?

La stagione di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è di quelle da incorniciare. Stiamo parlando di un giocatore che è già a quota 17 gol e 4 assist. Se poi ci limitiamo a considerare le ultime 12 partite, le medie dell’attaccante nigeriano sono ancora più stupefacenti! Negli ultimi 12 incontri infatti Osimhen ha fatto registrare la bellezza di 14 centri.

Numeri impressionanti che fanno del nigeriano una delle principali punte di diamante a disposizione di Luciano Spalletti. Insieme al georgiano Kvaratskhelia, Osimhen è considerato uno dei talenti maggiori nel Napoli e al contempo uno dei calciatori più impattanti della Serie A. Tutto questo naturalmente con grandissima gioia da parte dei tifosi azzurri che si godono con molto piacere le gesta sportive del loro attaccante principali. Un calciatore che già nelle scorse stagioni aveva mostrato il suo talento, ma che quest’anno sembra essere definitivamente esploso.

La rete di ieri contro lo Spezia, con un’elevazione da fermo che ha sbriciolato record e fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi, è un capolavoro di potenza e dominio, la seconda rete, frutto dell’assist e della generosità di Kvaratskhelia la dimostrazione del suo perfetto inserimento nei meccanismi di gioco azzurri. Tutto perfetto, ma a giugno la favola potrebbe finire. Questo almeno secondo le voci raccolte da Tuttomercatoweb che vedrebbero Osimhen al centro di diversi discorsi di mercato.

Napoli, e se arrivasse un’offerta di 150 milioni per Osimhen?

Aurelio De Laurentiis è stato chiarissimo, per meno di 120 milioni nemmeno si tratta. D’altronde visti i prezzi che attualmente si leggono in giro, soprattutto per i club di Premier League, è una cifra perfettamente applicabile al valore di Osimhen. Se però arrivasse un’offerta sui 150 milioni a quel punto il Napoli potrebbe far cadere ogni resistenza. Tuttomercatoweb scrive che di fronte “ad un’offerte del genere sarà impossibile resistere”.

Per evitare che il cartellino si deprezzi, entrando negli ultimi due anni di contratto, ma anche per evitare un nuovo caso Leao, De Laurentiis potrebbe quindi decidere di cedere e di accettare qualche proposta folle. Naturalmente i tifosi del Napoli sperano che il presidente riesca a tenere duro. Anche se 150 milioni sul piatto farebbero vacillare le certezze di molti.