🤝 Calciomercato Napoli, accordo ad un passo: manca solo un dettaglio

Il Napoli vola sempre di più verso il terzo scudetto. Oltre a questo il club partenopeo continua a programmare il futuro della rosa.

Luciano Spalletti è il principale artefice del miracolo Napoli. Il club partenopeo sta dominando letteralmente il campionato e ha messo a punto le basi per il terzo scudetto del club azzurro. Siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno ma la squadra partenopea ha un netto vantaggio su tutte le concorrenti per il titolo.

Campioni e non solo: il gruppo del Napoli è più coeso che mai e il tecnico toscano ha il merito di aver valorizzato ogni giocatore a sua disposizione. Fare i nomi di Kvaratskhelia e Osimhen ora appare semplice, ma ci sono giocatori nel gruppo azzurro che stanno avendo un ruolo piuttosto decisivo.

A centrocampo lo slovacco Stanislav Lobotka sta ottenendo risultati magnifici e sta sostituendo al meglio il centrocampista Fabian Ruiz che ha lasciato in estate. Spalletti ha creduto sin dall’inizio nel giocatore, nonostante critiche di tifosi e addetti ai lavori. Un altro caso simile riguarda il difensore brasiliano Juan Jesus, fedelissimo di Spalletti. Il giocatore ha giocato con le maglie di Inter e Roma, ma è spesso entrato nel mirino della critica. La società ha ingaggiato Juan Jesus tra gli svincolati, sotto consiglio del tecnico e il brasiliano ha sempre ripagato la fiducia.

Napoli, vicino il rinnovo di Juan Jesus

Nel corso della trasmissione 1 Football Club è intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato. Questi ha fatto il punto sul mercato azzurro e sui prossimi movimenti della società partenopea: “I rinnovi di Lobotka e Rrahmani sono operazioni già definite, manca solo l’annuncio. Tutte le parti in causa sono però tranquillissime”.

Poi Venerato ha fatto il punto su Juan Jesus, calciatore con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Anche Juan Jesus è vicino al rinnovo di contratto. Il ragazzo è ben voluto dal tecnico ed ha dimostrato il suo valore, l’unica cosa è il doversi accordare sulla formula. Il giocatore vorrebbe firmare un biennale mentre il Napoli spinge per un annuale. Non penso però ci saranno grossi problemi”.