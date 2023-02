💰Napoli, dall’Inghilterra sono sicuri: arriverà l’assalto, tifosi preoccupati

I tifosi del Napoli, nonostante il successo contro lo Spezia, sono preoccupati dall’assalto dall’Inghilterra per un loro idolo.

Dopo il successo sofferto contro la Roma di José Mourinho, il Napoli ha proseguito il proprio percorso netto in campionato con la vittoria di domenica scorsa contro lo Spezia di Luca Gotti con il risultato di 0-3.

Nonostante quello che dice il tabellino, il Napoli ha dovuto aspettare la ripresa per sbloccare la gara con il rigore realizzato da Kvaratskhelia. Nel primo tempo, anche grazie ad un giro palla dei partenopei più lento rispetto al solito, lo Spezia è stato infatti molto bravo a chiudere ogni spazio.Â

Tuttavia, una volta passato in vantaggio, il Napoli ha avuto vita facile a portare tre punti fondamentali, anche perché è salito in cattedra il giocatore più decisivo dell’intero campionato: Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, ha realizzato poi la doppietta che ha chiuso definitivamente la gara del Picco. Ma, nonostante questo dominio in campionato della loro squadra del cuore, i tifosi partenopei sono molto preoccupati per il prossimo futuro di un giocatore di Luciano Spalletti.Â

I tifosi del Napoli sono preoccupati: dall’Inghilterra sono sicuri dell’assalto a Victor Osimhen. Ecco tutti i dettagli

Il ‘Corriere del Mezzogiorno’ ha infatti raccontato il grandissimo interesse che ha innescato Victor Osimhen in Inghilterra. Il ‘Daily Mail’, di fatto, ha riportato la voltontà del Manchester United di prendere l’attaccante di Luciano Spalletti. Erik ten Hag, sempre come scritto dal quotidiano britannico, ha di fatto ribadito alla società la priorità di prendere il nigeriano l’estate prossima.Â

Un like dello stesso Victor Osimhen, dopo una vittoria del Manchester United, è diventato subito virale in Inghilterra. Sempre secondo il‘Daily Mail’, in Premier League ci sarà un’asta per acquisire le prestazioni del giocatore del Napoli. Oltre ai ‘Red Devils’, infatti, sul nigeriano bisogna registrare anche l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, che vuole contrapporre l’ex Lille ad Erling Haaland.