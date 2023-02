😢 Tragedia in Turchia, Mertens spiazza tutti: gesto da brividi

Dopo il terribile terremoto in Turchia, l’ex giocatore del Napoli Dries Mertens è stato autore di un gesto che ha spiazzato tutti.

Tutto il mondo è stato sconvolto dall’incredibile terremoto che ha sconvolto sia la Turchia che la Siria. Basti pensare che, al momento, si contano circa 9500 morti. Una evento del genere, ovviamente, ha colpito anche il mondo del calcio.

Tra le vittime di questa tragedia, infatti, c’è anche un giocatore, ovvero il portiere del Malatyaspor Eyüp Türkaslan. Altri calciatori, fortunatamente, sono stati invece estratti dalle macerie. Christian Atsu, ex calciatore del Chelsea ed ora all’Hatayspor, è stato infatti ritrovato sotto i detriti diverse ore dopo.

Anche Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, ha raccontato ai microfoni dell’Ansa’ la sua esperienza: “Stiamo ad Istanbul perché dovevamo giocare una partita, che è stata annullata. So che ad Adana il terremoto è stato terribile, molti miei giocatori sono preoccupati per le loro famiglie. Anche l’albergo dove risiedo è stato evacuato prima che prendesse fuoco”. Oltre all’ex tecnico di Milan e Fiorentina, ovviamente, questa tragedia ha colpito anche Dries Mertens.

Il bellissimo gesto di Dries Mertens: il belga e sua moglie hanno dato una mano alle vittime del Terremoto in Turchia

L’ex giocatore del Napoli, ora al Galatasaray, è stato infatti protagonista di un gesto che ha spiazzato tutti. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il calciatore belga, in compagnia di sua moglie Katrin, si è presentato al centro di assistenza del club turco al Nef Stadium per dare un mano nel rifornimento dei beni di necessità alle vittime di questo terribile terremoto.

Lo stesso Galatasaray ha annunciato questo nobilissimo gesto dell’ex giocatore del Napoli: “Dries Mertens si è recato al centro di assistenza al Nef Stadium con sua moglie ed ha sostenuto il suo lavoro. Accoglieremo tutti i nostri cittadini nel nostro centro di assistenza situato nei parcheggi P1 e P2 nel nostro stadio”. Tanti club del calcio turco, infatti, si sono attivati per dare una mano alla popolazione vittima di queste tragedie.