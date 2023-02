Napoli-Cremonese, questa non ci voleva: il bomber nigeriano si è infortunato

Infortunio per il bomber che sarà costretto a saltare la sfida tra Napoli e Cremonese, in programma domenica prossima alle 20:45

Il Napoli ha già incontrato la Cremonese il mese scorso, quando uscì in Coppa Italia agli ottavi di finale. Una partita clamorosa, vinta dalla squadra di Davide Ballardini che era arrivato solo da pochi giorni. Ai calci di rigore fallì Stanislav Lobotka, l’unico errore dei dieci battuti allo stadio Maradona. Quella di campionato, probabilmente, sarà una partita diversa. Anche perché Luciano Spalletti non effettuerà dieci cambi di formazione, ma in campo dovrebbe andare la squadra titolare con la solita staffetta tra Lozano e Politano.

Spalletti fece entrare Victor Osimhen verso la fine della partita per risolvere la situazione, ma nonostante varie occasioni create non ci riuscì. Il Napoli manderà in campo il suo bomber dal primo minuto, a differenza della Cremonese che deve fare i conti con un infortunio molto pesante. David Okereke ha accusato dei problemi fisici e sarà costretto a fermarsi per qualche settimana, saltando quindi la trasferta del Maradona.

Napoli-Cremonese, infortunio per Okereke: la situazione

Secondo quanto riferito da Sky Sport, David Okereke ha subito una microlesione all’adduttore e non recupererà per la trasferta di Napoli. Sarà costretto a restare ai box per due settimane e sarà una grossa perdita per Davide Ballardini. L’attaccante nigeriano permette alla squadra grigiorossa di essere molto pericolosa in contropiede grazie alla sua velocità. In questa stagione ha disputato ventiquattro partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando sette gol con due assist all’attivo. Il modo di giocare della Cremonese potrebbe cambiare parecchio visto che nella rosa non c’è un giocatore che somiglia a Okereke.

La Cremonese spera comunque di recuperare Acella e Benassi, che oggi hanno svolto l’intera seduta d’allenamento il gruppo. Buonaiuto, invece, ha svolto solo parte dell’allenamento insieme ai compagni. Sarà interessante vedere le scelte di formazione di Ballardini. Intanto il Napoli lavora a Castel Volturno consapevole che dovrà affrontare il match nel migliore dei modi.