😮 Osimhen, è il presidente in persona a dirlo dopo la Cremonese

Il Napoli anche questa sera contro la Cremonese ha messo in piedi uno show: tre gol, la vittoria e il messaggio del presidente De Laurentiis.

Altra vittoria conquistata in casa Napoli. Gli azzurri si sono imposti sulla Cremonese, ovvero contro quella stessa squadra che in Coppa Italia ha decretato la loro eliminazione agli ottavi di finale. In campionato, invece, la musica è stata totalmente diversa. E la gioia è stata espressa anche dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha giocato una grande partita contro la Cremonese e a metterci la firma, con i gol che hanno portato alla vittoria, sono stati Kvaratkheslia, Osimhem ed Elmas. Il georgiano, per il suo 22esimo compleanno, si è regalato e ha regalato ai sostenitori azzurri la rete che ha aperto il match. E i festeggiamenti non sono mancati sul rettangolo verde.

Luciano Spalletti ha dimostrato a ‘DAZN’ tutta la soddisfazione per la vittoria: “Qui sul pezzo ci tiene la nostra città, i nostri tifosi. E questa possibilità di fare delle cose importanti. Tutti lo percepiscono. Vincere una serie di partite così non è facile, quindi le difficoltà strada facendo ti aumentano sempre perché crei anche più forza agli avversari con cui ti confronti”. Ma il mister non è stato l’unico a parlare, perché dopo il fischio finale sono arrivate appunto anche le parole di Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Cremonese il messaggio del presidente De Laurentiis: il presidente è fiero del suo gruppo (e di Osimhen)

Il messaggio del presidente, Aurelio De Laurentiis, è arrivato direttamente tramite il suo profilo ufficiale ‘Twitter’: “Bellissimo Napoli. Con Kvaratskhelia che festeggia alla grande il compleanno. Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che mette il sigillo sulla partita. Avanti così!”.

La soddisfazione del numero uno partenopeo è evidente. Così come quella di tutti i tifosi azzurri che, allo Stadio Diego Armando Maradona, hanno questa sera contro la Cremonese assistito alla nuova grande prestazione degli azzurri. La gioia del presidente del Napoli è quindi quella di un intero popolo per una squadra che sta dimostrando di non avere rivali in questa stagione 2022/23.