Napoli, se Osimhen segna un altro gol ruba un record ad Higuain

Il Napoli ha vinto contro la Cremonese regalando il solito spettacolo al Maradona: da lontano trema Higuain, questo il motivo.

Il Napoli ha vinto contro la Cremonese e ha regalato, allo Stadio Diego Armando Maradona, il solito spettacolo a cui ha ormai abituato. Gol, prestazioni corali, attaccamento alla maglia (e non solo) sono gli ingredienti della ricetta che con cura Luciano Spalletti ha creato per la sua squadra. Nel frattempo è arrivata anche una notizia che riguarda l’ex del club, Gonzalo Higuain.

Il Napoli, quindi, ha riscattato la prestazione di Coppa Italia, quando proprio la Cremonese ha eliminato gli azzurri in Coppa Italia. In campionato invece non c’è stata storia e Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas hanno segnato tre gol importantissimi.

Tutti i giocatori appartenenti al gruppo di Luciano Spalletti sono diventati imprescindibili. Ma il nigeriano ha dimostrato di essere fondamentale in termini di gol. E proprio i suoi numeri hanno chiamato in causa un ex attaccante della squadra, ovvero Gonzalo Higuain.

Napoli-Cremonese, oltre Kvaratskhelia ed Elmas in gol è andato anche Osimhen: il dato coinvolge Higuain

Nonostante le polemiche per un rigore reclamato dai tifosi e quello che è sembrato un secondo giallo non dato a Vazquez, il Napoli ha portato a casa un’altra vittoria importante salendo a 59 punti in classifica di Serie A. Attualmente a +16 sull’Inter seconda che deve ancora scendere in campo contro la Sampdoria per questa 22^ giornata.

Oltre Kvaratskhelia e Elmas, in gol è andato come sempre uno strepitoso Victor Osimhen. Il nigeriano è stato anche premiato prima del match come migliore giocatore del mese. C’è un dato, tra i tanti altri, che lo incorona e che coinvolge anche Gonzalo Higuain. Ex il cui addio, con l’annesso passaggio alla Juventus, ha lasciato una ferita aperta nei cuore del tifo partenopeo.

Osimhen, infatti, è stato capace di segnare per sei partite consecutive. Da quando è ricominciato il campionato, dopo i Mondiali in Qatar, l’attaccante ha infatti collezionato consecutivamente ben sette reti. E l’ultimo, prima di lui, ad aver messo a segno reti per sei gare di seguito è stato appunto Gonzalo Higuain nel 2016. Ma ora il numero 9 può mettere la freccia a sinistra e superare l’argentino. Basta non sbagliare alla prossima contro il Sassuolo.