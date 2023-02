“Errore clamoroso”: Napoli, non solo il rigore. Con la Cremonese un’altra polemica

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a macinare ‘vittime’. Il club azzurro regala spettacolo e convince anche nel posticipo odierno.

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in questi minuti nel posticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono impegnati contro la Cremonese, fanalino di coda del campionato ma ostacolo tutt’altro che semplice. Già poche settimane fa il club lombardo ha eliminato gli azzurri dalla Coppa Italia e non sono un avversario semplice.

Il club partenopeo ha iniziato a rallentatore, frenato dalle tattiche del club di Ballardini. Ci ha pensato ancora una volta Kvicha Kvaratskhelia a sbloccare il match, decisivo con un gran gol anche nel giorno del suo compleanno. La capolista non è spumeggiante come in altre occasioni, ma è ancora una volta trascinata dai suoi ‘tenori’.

Prima Kvaratskhelia e poi nella ripresa Victor Osimhen, abile a sfruttare una mischia e un assist del coreano Kim. Gli azzurri hanno controllato la sfida, gestendo ogni ripartenza dei lombardi, in un match che ha portato comunque diverse polemiche. L’arbitraggio non è stato apprezzato e nel corso del match ha commesso diversi errori.

Napoli-Cremonese, esplode la polemica

Nel primo tempo ci sono state diverse polemiche per un presunto rigore non concesso dopo un contatto su Kvaratskhelia. Questo e non solo visto che nella ripresa l’arbitro si è reso protagonista di una scelta piuttosto discutibile. Il difensore Vazquez, già ammonito nel primo tempo, si è reso protagonista di un brutto intervento su Lozano, ma l’arbitro non ha estratto il secondo giallo.

Tante polemiche con i calciatori e Spalletti letteralmente infuriati per il mancato rosso al messicano, che, doveva arrivare ad inizio ripresa. Ai microfoni di DAZN anche l’ex arbitro ed ora opinionista Luca Marelli ha commentato la vicenda: “Un dubbio più che legittimo, intervento classico con step foot di Vazquez e il calciatore doveva essere ammonito per la seconda volta”. Oltre a Marelli in tanti tra i tifosi del club partenopeo hanno polemizzato sui social.