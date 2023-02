Napoli, una pioggia di milioni: ecco spiegato il messaggio di De Laurentiis

Lo Scudetto ma non solo. Il Napoli guarda con attenzione anche alla Champions League e la prossima sfida contro l’Eintracht. C’è un motivo dietro tutto questo…

Il Napoli sta vivendo una stagione importante, dove lo Scudetto è diventato un obiettivo concreto per la piazza partenopea. No, non ci si nasconde più di fronte ad una meta cosi importante che rappresenta un sogno per una città intera. Al momento il vantaggio sulla seconda della classe è importane e sembra difficile che le inseguitrici possano insidiare la squadra di Luciano Spalletti. Certo, mancano ancora tante partite e da qui alla fine tutto può ancora accadere. Sta al Napoli riuscire a mantenere questo andamento cosi importante. Ieri un’altra vittoria contro la Cremonese, un altro tassello che va ad aggiungersi ad un quadro straordinario costruito con dedizione ed il lavoro meticoloso da parte di tutti, dalla dirigenza all’allenatore passando ovviamente per i giocatori che scendono in campo.

C’è, però, anche qualcos’altro da valorizzare da qui alla fine. La Champions League resta una competizione dove il Napoli può ancora dire la sua. La partita contro l’Eintracht Francoforte, valida per gli ottavi di finale, sarà un appuntamento importante per la squadra azzurra, contro un avversario che ad oggi sembra ampiamente alla portata. Certo, le partita vanno giocate ed eventualmente vinte. Un aspetto rende ancora più importante questo appuntamento per il club.

Napoli, una pioggia di milioni se il Napoli supera gli ottavi: i numeri

Superare gli ottavi di finale, battere l’Eintracht nella doppia sfida, sarebbe un grande risultato non soltanto in termini sportivi. Come riportato anche oggi da ‘Calcio&finanza’, per il club superare il turno significherebbe guadagnare una vera e propria barca di soldi. Un incasso davvero importante, che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per tutto il progetto napoletano.

La cifra si aggira intorno agli 80 milioni di euro – si legge -, e per la precisione si starebbe parlando di 78 milioni, a cui ovviamente vanno sommati altri fattori come l’appeal che aumenterebbe attorno alla squadra azzurra. Una sfida, quella contro l’Eintracht, che ha dunque un valore estremamente importante per tutto l’ambiente. Da qui si spiega anche l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, che proprio negli scorsi giorni ha posto attenzione sulla Champions, sottolineando l’importanza di passare il turno.