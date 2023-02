😳 “Scandalosa”: sentenza netta, i tifosi del Napoli gongolano

Sul Napoli di Luciano Spalletti bisogna registrare una sentenza che sta facendo gongolare tutti i tifosi del team partenopeo.

Il Napoli è l’assoluto dominatore del campionato italiano. Gli azzurri, infatti, hanno battuto anche la Cremonese di Davide Ballardini. Gli azzurri, dopo qualche minuto in cui c’è stato più di qualche errore tecnico, sono riusciti a sbloccare la gara al 22’ con il numero di Khivcha Kvaratskhelia.

Dopo la rete del calciatore georgiano, il Napoli ha preso il largo con l’ennesimo gol di Victor Osimhen ed Elmas. Con il successo rimediato contro la Cremonese, gli azzurri hanno rafforzato il primato della classifica della nostra Serie A.

Anche Spalletti, nel classico post gara di ‘DAZN’, ha ribadito di quanto sia ancora lunga la strada per vincere lo Scudetto: “La città ci tiene sul pezzo. Pensiamo partita dopo partita. Ci dicono che il campionato l’abbiamo già vinto e che possiamo focalizzarci su altro, ma non è così. L’attenzione al dettaglio resta massima”. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni del tecnico toscano, bisogna sottolineare una ‘sentenza’ che sta facendo gongolare i tifosi azzurri.

La sentenza di Francesco Repice fa gongolare i tifosi azzurri: “Il Napoli è una squadra scandalosa per come riesce a stare bene in campo”

Francesco Repice ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Napoli? E’ una squadra scandalosa, così come Carmelo Bene disse di Falcao, sia per la sua grandissima capacità di stare in campo che per la bellezza del suo gioco. Champions League? Questa è una stagione molto particolare, le squadre Europee sperano che gli azzurri di Luciano Spalletti non li capitano come avversari”.

L’intervento del giornalista di ‘Radio Rai’ poi continua: “Cosa mi ha emozionato di più in radiocronaca tra il terzo gol del Napoli e quello di Kvaratskhelia? C’è la giocata del singolo e tante giocate di tanti singoli, numeri e tattiche non servono a niente. L’organizzazione al calcio la riesce a dare l’allenatore, il bel gioco lo fa il singolo calciatore col gesto tecnico ed io mi entusiasmo per le grandi giocate”.