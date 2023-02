“Datemi il suo numero”: Osimhen lascia tutti senza parole al Maradona

Victor Osimhen segna contro la Cremonese e a fine partita lascia tutti senza parole al Maradona: “Datemi il suo numero”

La vittoria contro la Cremonese ha permesso al Napoli di salire a quota 59 punti in classifica. Spalletti ha potuto contare sui gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, subentrato dalla panchina. Il capocannoniere della Serie A è il centravanti nigeriano, autore di diciassette reti in diciotto partite. Un rendimento comunque condizionato dall’infortunio di qualche mese fa, dove saltò ben quattro partite di seguito in campionato e anche due di Champions.

Osimhen è sempre più leader del Napoli dentro e fuori dal campo. La scorsa settimana si è reso protagonista di un episodio molto bello. Un suo tiro era finito nella Curva dello Spezia e dopo che il pallone aveva colpito una ragazza, l’attaccante nigeriano è salito in Curva per sincerarsi delle sue condizioni. Il video delle scuse e dell’abbraccio ha fatto il giro del web, un’altra bella occasione per mostrare la parte umana di un grande giocatore.

Napoli-Cremonese, il gesto di Osimhen a un piccolo tifoso

A fine partita, quando tutti i giocatori del Napoli si dirigevano nel tunnel degli spogliatoi, Victor Osimhen è andato verso la tribuna notando una bandiera di un tifoso e si è fermato per chiedere il suo numero di telefono. Dopo aver mimato il gesto del cellulare, il centravanti nigeriano -che non parla in italiano- è stato aiutato dai fotografi presenti a bordocampo, tra cui Alessandro Garofalo, per mettersi in contatto con il ragazzo: “Datemi il suo numero di telefono“. Detto, fatto. L’attaccante del Napoli è stato elogiato dai tifosi che hanno visto la scena e diversi video sono anche andati virali sui social e probabilmente il tifoso riceverà un regalo.

Il Napoli prosegue la sua grande stagione e Osimhen è sempre più leader della squadra. E’ il capocannoniere e si distingue anche da episodi particolari come questo, che alimentano l’euforia e il clima di festa intorno alla squadra di Spalletti. Già a Roma si era attivato per trovare lavoro a uno steward dopo che si era fermato per fare una foto e aveva ricevuto un richiamo.