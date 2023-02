Napoli, salta di gioia per De Laurentiis: finalmente è arrivata la notizia!

Dopo la vittoria del suo Napoli, Aurelio De Laurentiis può esultare anche per un’altra notizia arrivata in giornata.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha fatto letteralmente il vuoto in campionato. Dopo l’ultima giornata, infatti, gli azzurri hanno allungato ancora di più, visto che adesso hanno la bellezza di 15 punti sul secondo posto.

Quest’ulteriore allungo è arrivato dopo la vittoria del Napoli di domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona e dal pareggio rimediato dall’Inter di Simone Inzaghi al Marassi di Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. I nerazzurri, infatti, non sono andati oltre lo 0-0 contro il team ligure penultimo in classifica.

Dopo questo risultato deludente contro la Sampdoria, lo stesso Simone Inzaghi ha ammesso che il Napoli non è più raggiungibile. Questa è sicuramente un’ottima notizia per Aurelio De Laurentiis che, però, può festeggiare anche per un altro aspetto molto importante della sua gestione.

E’ arrivata la notizia che aspettava De Laurentiis: il Napoli Primavera di Frustalupi è tornato al successo

Il patron partenopeo, infatti, può esultare per il ritorno al successo del Napoli di Primavera di Nicolò Frustalupi. Gli azzurrini, infatti, hanno battuto quest’oggi i pari età del Cesena in trasferta con il risultato di 0-2, grazie alla doppietta dell’ottimo Alessandro Spavone.

Il Napoli, di fatto, è tornato ad ottenere i tre punti esattamente un mese dopo, ovvero quando lo scorso 14 gennaio batté allo Stadio Piccolo di Cercola per 2-1 la Juventus di Montero. Questo successo contro il Cesena è stato veramente fondamentale per la squadra allenata da Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri.

I partenopei, in attesa delle gare di domani, con questo successo sono di fatto riusciti ad uscire dalla zona calda. Il Napoli Primavera, infatti, è adesso al quattordicesimo posto con un punto di vantaggio sull’Atalanta che occupa l’ultimo posto che porterebbe a disputare il play-out per evitare la retrocessione in Primavera 2. Dopo questa vittoria, gli azzurrini sono attesi dal match, sempre in trasferta, di domenica contro il Sassuolo.