😱 “C’è amarezza”: occhio Napoli, la resa dei conti è durissima

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo aver battuto la Cremonese di Ballardini, deve stare attento ad una resa dei conti durissima.

Dopo la vittoria nella gara del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli di Luciano Spalletti ha sconfitto domenica sera anche la Cremonese di Davide Ballardini con il risultato netto di 3-0.

Nonostante quello che mostra il tabellino, il team partenopeo ci ha messo un po’ prima di prendere il largo contro i grigiorossi. Il Napoli, al netto del gol di Kvaratskhelia al 22’, ha infatti sbagliato tanto tecnicamente nel corso della prima frazione di gara. Nella ripresa, invece, gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a prendere il largo con le reti realizzate da Victor Osimhen e Eljif Elmas.

Con il successo contro la Cremonese, il team campano ha allungato ancora di più in classifica. Il distacco dal secondo posto, infatti, è adesso di ben quindici punti. Il fattore scatenante di quest’altro allungo è stato il pareggio deludente di ieri sera dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Inter, Simone Inzaghi dopo il pareggio contro la Sampdoria: “Il Napoli è irraggiungibile”

La ‘Beneamata’, nonostante le tante conclusioni indirizzate verso la porta di Audero, non è andata di fatto oltre lo 0-0 contro la Sampdoria. Lo stesso Simone Inzaghi, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, non ha nascosto tutto il suo disappunto per il risultato deludente rimediato a Genova: “C’è amarezza perché, ovviamente, volevamo vincere. Non abbiamo sottovalutato la gara. Abbiamo disputato un buon primo tempo, meno il secondo. Siamo riusciti a creare tante occasioni da gol che, però, dovevamo sfruttare meglio”.

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli non è più raggiungibile? Quello senz’altro, ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Venivamo da tre vittorie di fila e stasera volevamo fare un risultato diverso. Dovevamo essere più lucidi e finalizzare meglio le occasioni avute. Lukaku? Sta lavorando tanto ogni giorno, ha bisogno di giocare”.