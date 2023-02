Kvara, tifosi del Napoli senza parole: il georgiano ha deciso

Kvara, dopo la grande prestazione di domenica contro la Cremonese di Ballardini, ha preso una decisione che ha spiazzato i tifosi del Napoli.

Il Napoli, dopo la gara di domenica scorsa dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Cremonese di Davide Ballardini, si appresta a sfidare domani sera al Mapei Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Per gli azzurri di Luciano Spalletti sarà un match molto complicato, visto che gli emiliani stanno attraversando un ottimo momento di forma. Il Sassuolo di Alessio Dionisi, infatti, ha totalizzato otto punti nelle ultime quattro partite di campionato. Questi risultati sono poi arricchiti dal fatto che le due vittorie sono arrivate contro due big della nostra Serie A: Milan ed Atalanta.

Ad aumentare le difficoltà della gara contro il Sassuolo bisogna aggiungere anche l’infortunio di Giacomo Raspadori. Il centravanti italiano, infatti, ha riportato un infortunio muscolare che gli farà la gara di domani contro la sua ex squadra. Luciano Spalletti, di fatto, ha perso un uomo fondamentale per i vari ricambi che si susseguiranno nelle prossime gare dei partenopei, i quali si dovranno dividere tra il campionato e la Champions League. Tuttavia, il tecnico toscano, al netto dell’infortunio dell’attaccante dell’Italia di Mancini, può esultare la condizione di Kvaratskhelia.

Napoli, Khvicha Kvaratskhelia aspetta l’offerta del rinnovo del contratto da parte di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli: i tifosi azzurri possono saltare di gioia

Il georgiano, infatti, contro la Cremonese è stato tra i migliori in campo, facendo aumentare ancora di più l’amore dei tifosi napoletani nei suoi confronti. Questi ultimi possono esultare per una notizia che riguarda proprio Kvaratskhelia.

Secondo quanto riportato da ‘Cronache di Napoli’, infatti, il calciatore georgiano sta attendendo l’offerta di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per il rinnovo del suo contratto. Khvicha Kvaratskhelia, per la gioia di tutta la piazza partenopea, dovrebbe quindi rimanere almeno per un’altra stagione sotto l’ombra del Vesuvio.