Napoli, svolta inattesa: Spalletti lo farà davvero? Il titolare rischia il posto

Per la sfida di domani del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, Luciano Spalletti potrebbe compiere una svolta inattesa.

Dopo aver battuto domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini con il risultato netto di 3-0, il Napoli è atteso dalla gara di domani sera del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Quella di domani, di fatto, sarà un’altra gara ‘trappola’ per i partenopei, anche perché il Sassuolo ha totalizzato ben otto punti nelle ultime quattro giornate della nostra Serie A. Lo stesso Alessio Dionisi, nella classica conferenza stampa di presentazione della gara della vigilia, ha caricato i suoi per il match contro il Napoli: “Dobbiamo avere la ‘presunzione’ di poterlo battere. Anceh se dobbiamo sapere comunque non sarà affatto facile. Loro hanno dei numeri pazzeschi”.

Il Napoli, dal canto suo, per il match contro il Sassuolo dovrà fare a meno di Giacomo Raspadori. L’attaccante, come comunicato dallo stesso club partenopeo, ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tuttavia, al netto dell’assenza del centravanti, Luciano Spalletti per la sfida contro gli emiliani ha tutta l’intenzione di puntare su un calciatore che sta attraversando un ottimo momento.

Napoli, Luciano Spalletti potrebbe compiere una svolta nella sua formazione: Elmas può scanzare Zielinski

Come riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Eljif Elmas potrebbe partire titolare nella gara di domani contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il calciatore macedone dovrebbe giocare al posto di Piotr Zielinski. Ma questo cambio potrebbe riguardare non solo la sfida contro i neroverdi.

Elmas, di fatto, sta disputando prestazioni sempre più convincenti, visto che ha segnato ben tre gol nelle ultime sei giornate di campionato. Oltre alle reti realizzate, il centrocampista riesce a dare sempre il suo contributo quando subentra dalla panchina. Mentre Zielinski, considerando lo sforzo fatto con la sua Polonia al Mondiale disputato lo scorso dicembre in Qatar, sta fornendo prestazioni poco continue sia dal punto di vista fisico che tecnico.