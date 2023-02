😳 Napoli spiazzata, De Laurentiis l’acquista e sorprende tutti

Il presidente del Napoli De Laurentiis, in questi giorni, ha definito un nuovo acquisto che sorprende la tifoseria azzurra.

I timori espressi in estate da una larga fetta della tifoseria, ormai, sono stati archiviati. Il rendimento eccezionale del Napoli, sia in campionato che in Champions League, ha fatto tornare il buonumore tra la tifoseria al punto da spingerla a sognare la conquista di ben due trofei. La strada che conduce verso il traguardo è ancora lunga ma gli azzurri, fin qui, hanno dimostrato di poter ambire sia allo scudetto che alla Coppa dalle grandi orecchie.

Gli acquisti di Kim Min-Jae, Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori hanno reso la rosa maggiormente competitiva rispetto al passato ed aumentato le opzioni di scelta del tecnico Luciano Spalletti. Il quale, di volta in volta, può scegliere tra tanti potenziali titolari e pescare, a gara in corso, rinforzi di qualità dalla panchina. Ora, per azzurri, è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato negli scorsi mesi.

In Serie A i punti di vantaggio sull’Inter sono 15. Un gap che potrebbe poi salire temporaneamente a 18 in caso di vittoria stasera sul campo del Sassuolo. Martedì, invece, si terrà la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. I supporter azzurri, dal canto loro, si riverseranno in massa a Francoforte così da continuare a sostenere i propri beniamini. Un’ulteriore conferma di quanto sia tornato buono il rapporto tra la piazza ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis ha pronto un altro acquisto

Il numero uno della società, intanto, si gode il momento e per celebrare l’ottima stagione vissuta dalla propria squadra ha deciso di effettuare un acquisto a sorpresa. Si tratta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, di una villa situata nelle colline di Posillipo. Una notizia inattesa, considerando che l’imprenditore in passato aveva spiegato di non voler vivere in città.

Ora, invece, ecco l’investimento che, sottolinea il quotidiano, “confermerebbe la sua piena volontà di continuare a lavorare e investire nel progetto sportivo avviato nel 2004”. Una vera e propria “scelta di cuore” per mettere a tacere le voci riguardanti la possibile cessione del club. Il suo obiettivo è quello di restare e allestire, nella sessione estiva del mercato, un gruppo ancora più forte e competitivo.