👀 “Mi ha sorpreso”: Napoli, la rivelazione improvvisa è netta

Il Napoli si prepara alle sfide contro il Sassuolo in Serie A e l’Eintracht Francoforte in Champions League. Arrivata un’inattesa rivelazione.

Ultima fermata, prima della Champions League. Il Napoli approfitterà della gara in programma oggi sul campo del Sassuolo per fare le prove generali in vista della sfida di martedì con l’Eintracht Francoforte. Una gara fondamentale, molto sentita dal club intenzionato a fare quanta più strada possibile nella competizione ed alzare al cielo il trofeo. La strada che porta al traguardo è ancora lungo ma intanto nell’ambiente azzurro regna un diffuso ottimismo.

Da quando è partita la stagione, infatti, la squadra ha dimostrato di avere una specifica identità di gioco e, soprattutto, di essere più competitiva ad alti livelli rispetto al passato. La scelta, attuata dalla dirigenza, di far partire 4 senatori e sostituirli con elementi giovani e affamati di gloria si è rivelata vincente. Tutti i rinforzi (ad eccezione di Tanguy Ndombele) hanno fornito nuova linfa alla rosa, fornendo contributi concreti alla causa partenopea.

In Italia, scaramanzia a parte, la pratica scudetto è molto vicina dall’essere archiviata. I 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda costituiscono un bottino importante, che consente alla capolista di programmare con largo anticipo il futuro e di iniziare a concentrarsi sul cammino europeo. Dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto, adesso sulla strada del Napoli c’è l’Eintracht Francoforte allenata da Oliver Glasner.

Napoli, parla il tecnico dell’Eintracht Francoforte

I rossoneri hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi piazzandosi alle spalle del Tottenham ed eliminando lo Sporting Lisbona ed il Marsiglia. In Bundesliga i teutonici occupano il sesto posto a -2 dal Friburgo quarto e a -5 Borussia Dortmund terzo. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta per mano del Colonia mentre domani è in programma il match con il Werder Brema, a cui farà seguito la sfida di martedì.

Una sfida affascinante secondo Glasner che, attraverso un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del Napoli e commentato l’ottimo impatto avuto da Khvicha Kvaratskhelia. “Mi ha sorpreso che un giovane georgiano abbia così tante qualità e si sia imposto così velocemente in Serie A, non è facile. Resta largo e poi ha un dribbling all’interno, calcia di destro e sinistro. E’ importante che non lasciamo da soli i nostri esterni e li sosteniamo, per poter controllarne le qualità”. Per vincere, quindi, l’Eintracht penserà ad un tipo di marcatura speciale. L’attesa è quasi giunta al termine.