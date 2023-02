😱 “Fuga di notizie”: Napoli, l’episodio svela tutto in anticipo

Il Napoli affila le armi in vista dei prossimi impegni. Nel frattempo, la “fuga di notizie” ha rivelato un particolare episodio.

Il Napoli si gode il momento ma non intende affatto accontentarsi. Fino a questo momento, infatti, sono state gettate le basi per vincere più di un trofeo. Adesso gli azzurri intendono raccogliere quanto seminato e far esultare di gioia il proprio popolo. In Serie A il cammino è stato ottimo: primo posto solitario e 15 punti di vantaggio rispetto all’Inter seconda. La stessa cosa è accaduta in Champions League.

Ora, per la squadra di Luciano Spalletti, è arrivato il momento di alzare ulteriormente i giri del proprio motore. Stasera il programma prevede la trasferta sul campo del Sassuolo, reduce da 2 vittorie (Milan e Atalanta) e altrettanti pareggi (Monza e Udinese) nelle ultime 4 partite disputate. Un filotto di risultati positivi, che hanno consentito ai neroverdi di risalire al quindicesimo posto in classifica e consolidare la posizione del tecnico Alessio Dionisi.

Martedì, invece, il Napoli farà visita all’Eintracht Francoforte nell’ambito degli ottavi di finale di Champions. Una sfida ostica, che vedrà i partenopei affrontare i rossoneri al momento sesti in Bundesliga a -2 dal Friburgo quarto. La gara, inoltre, consentirà al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di osservare diversi pezzi pregiati dei teutonici tra cui Evan N’Dicka in scadenza di contratto e Daichi Kamada.

Napoli, svelato l’arbitro della gara contro l’Eintracht

Nella giornata odierna intanto, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è avvenuta “una fuga di notizie” riguardante il nome dell’arbitro che dirigerà il match con i tedeschi. Si tratta del portoghese Artus Dias, assistito da Soares e Ribeiro. Al Var, invece, ci sarà il connazionale Tiago Martins. In attesa di conferme a riguardo, il Napoli si concentrerà sulla sfida odierna del Mapei Stadium.

Spalletti, in queste ore, sta valutando alcune modifiche alla consueta formazione titolare. I ballottaggi, in particolare, riguardano la difesa con Mathias Olivera in vantaggio rispetto a Mario Rui mentre in avanti Matteo Politano risulta più avanti rispetto ad Hirving Lozano. Per il resto solo conferme, con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia pronti a trascinare la propria squadra verso l’ennesima soddisfazione stagionale. Il Napoli è pronto a fare bottino piano, il Sassuolo è avvertito. Poi, la concentrazione verrà rivolta all’Eintracht.