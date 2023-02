❌ Napoli-Osimhen, questa non ci voleva: il gesto gela i tifosi

Il Napoli ha battuto anche il Sassuolo con il risultato di 0-2, ma un gesto di Victor Osimhen sta facendo preoccupare i tifosi azzurri.

Dopo la vittoria di domenica sera contro la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto questa era anche il Sassuolo di Alessio Dionisi. Gli azzurri, infatti, hanno vinto al Mapei Stadium con il risultato di 0-2.

I marcatori della serata, come al solito, sono stati Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il primo gol del match è stato realizzato dal calciatore georgiano, il quale è stato autore di una bellissima azione. Mentre il secondo gol è stato realizzato dall’ex Lille con una conclusione potentissima che ha sorpreso Andrea Consigli.

Tuttavia, proprio il giocatore nigeriano è stato protagonista di un gesto che sta facendo preoccupare i tifosi del Napoli di Luciano Spalletti.

Sassuolo-Napoli, Victor Osimhen si è toccato il muscolo della gamba destra prima di uscire per fare spazio a Giovanni Simeone

All’84’, infatti, Victor Osimhen si è accasciato a terra e si è toccato il muscolo della coscia destra. Luciano Spalletti non ha voluto correre rischi, visto che ha subito inserito in campo Giovanni Simeone.

Il nigeriano, come riportato da ‘DAZN’, era molto seccato per essere uscito anzitempo della gara del Mapei Stadium. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen, soprattutto in vista della gara di martedì prossimo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Gli azzurri, infatti, lunedì voleranno alla volta della Germania per giocare l’andata dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club.

Tuttavia, al termine della gara contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, Victor Osimhen non sembrava preoccupato, visto che era in piedi per esultare con i suoi compagni un’altra vittoria fondamentale per la vittoria del campionato. I partenopei, in attesa delle partita di domani sera dell’Inter di Simone Inzaghi contro l’Udinese di Andrea Sottil, hanno la bellezza di diciotto punti di vantaggio sul secondo posto.