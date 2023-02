😍 Napoli, De Laurentiis esulta ancora: c’entra la Juve di Allegri

Aurelio De Laurentiis, oltre per la vittoria di ieri del suo Napoli contro il Sassuolo, può esultare anche grazie alla Juventus di Allegri.

Il Napoli continua a percorrere il suo incredibile cammino in campionato. I partenopei, infatti, hanno battuto ieri sera anche il Sassuolo di Alessio Dionisi con il risultato di 0-2. I marcatori della sfida del Mapei Stadium sono stati Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Nonostante l’andata dell’ottavo di finale di Champions League di martedì prossimo contro l’Eintracht di Francoforte, il Napoli ha iniziato subito con un gran ritmo la gara contro il Sassuolo. Gli emiliani hanno avuto sì qualche occasione da gol, ma, come ammesso dallo stesso Alessio Dionisi, gli uomini di Luciano Spalletti hanno vinto con pieno merito.

Il club partenopeo, in attesa della di questa sera dell’Inter di Simone Inzaghi contro l’Udinese di Andrea Sottil, ha la bellezza di diciotto punti di vantaggio sul secondo. Tuttavia, oltre per l’andamento della sua squadra, Aurelio De Laurentiis può esultare per una notizia di calciomercato che riguarda anche la Juventus di Massimiliano Allegri.

Napoli, Aurelio De Laurentiis può gioire per il riscatto di Milik da parte della Juventus: gli azzurri hanno una percentuale sulla futura rivendita del polacco

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di riscattare Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia. Il centravanti polacco, di fatto, è arrivato sotto l’ombra della Mole l’estate scorsa con la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Una parte di questa cifra, però, è destinata proprio al Napoli di Aurelio De Laurentiis, visto che ha una percentuale sulla futura rivendita di Milik. Per il patron partenopeo, quindi, arriveranno altri milioni per la prossima sessione estiva di calciomercato. Proprio quest’ultima promette di essere molto interessante per i tifosi azzurri, visto che si aspettano tantissime trattative sia in entrata che in uscita.

Infatti, se Victor Osimhen sembra essere destinato a giocare in una squadra di Premier League, il Napoli si sta già muovendo per rinforzare ancora di più il team guidato da Luciano Spalletti.