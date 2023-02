Napoli, Osimhen è come una sentenza: il dato non lascia dubbi

Osimhen si conferma il trascinatore principale, insieme a Kvaratskhelia, del Napoli. Emerso il dato che fa gioire la tifoseria.

Il Napoli gongola, dopo la ventesima vittoria ottenuta in 23 partite di campionato. Un successo fondamentale per almeno un paio di motivi. In primis, perché consente alla squadra allenata da Luciano Spalletti di portarsi momentaneamente a +18 dall’Inter seconda, impegnata stasera contro l’Udinese. In secondo luogo, la gara vinta ieri ai danni del Sassuolo ha permesso agli azzurri di fare le prove generali in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I partenopei, di fronte ad uno stadio “Maradona” sold out, hanno dato un’altra dimostrazione di forza prendendo sin da subito in mano le redini del gioco e lasciando le briciole agli avversari. A trascinare i compagni ci ha pensato, ancora una volta, la premiata ditta composta da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il georgiano ha indirizzato la sfida con una giocata delle sue, mettendo a referto il suo dodicesimo sigillo stagionale.

Il nigeriano, dal canto suo, ha chiuso in maniera definitiva la pratica siglando il 18esimo gol in campionato. La sua crescita, rispetto al passato, è stata esponenziale. Appena sbarcato in città, l’ex Lille partecipava poco alla costruzione della manovra. Adesso, invece, è migliorato sotto tutti i punti di vista al punto da diventare uno dei leader tecnici dello spogliatoio. Un top player conclamato, inevitabilmente finito nel mirino delle squadre più prestigiose d’Europa.

Napoli, Osimhen superstar: che complimenti per il nigeriano

A muoversi in maniera concreta è stato soprattutto il Manchester United, intenzionato a regalare a Erik Ten Hag un attaccante di livello internazionale nella sessione invernale del mercato. I contatti tra le parti sono stati avviati, con Osimhen che ha rinviato ogni discorso a giugno in modo tale da potersi concentrare soltanto sul Napoli e sugli obiettivi da centrare.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel frattempo, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina facendo sapere agli interessati che per portarlo via dalla città servirà un assegno da tre cifre. Se ne riparlerà più avanti. Nel frattempo la piazza se lo gode anche perché, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, con lui in campo “si parte 1-0”. Il bottino in Serie A, come detto, ha toccato quota 18 timbri. La metà esatta di quelli totalizzati da Gonzalo Higuain nella stagione 2015/2016. Il tempo per raggiungere l’argentino non manca. Osimhen vuole tutto in questa stagione.