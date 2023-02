Napoli, l’annuncio ha spiazzato i tifosi: arrivato a poche ore dalla Champions

Il Napoli si prepara alla trasferta a Francoforte. Intanto è arrivata un importante attestato di stima nei confronti del club.

Una stagione, fin qui, perfetta con risultati al di là di ogni più rosea aspettativa. Adesso, però, il Napoli non intende fermarsi. Anzi, nelle prossime settimane proverà a raccogliere i frutti di quanto seminato negli scorsi mesi e regalare ai propri tifosi almeno un titolo. O anche due, considerando che il club ha già provveduto a definire il premio economico da elargire alla squadra in caso di conquista della Champions League.

Un trofeo, questo, che appare davvero alla portata degli azzurri. Per almeno un paio di motivi. La squadra allenata da Luciano Spalletti, da agosto, è andata in crescendo dando dimostrazione di essere un’orchestra perfetta. I giocatori in campo, sia i titolari che i subentrati, si muovono all’unisono stritolando l’avversario di turno con una fitta serie di passaggi e movimenti senza palla. Un gioco moderno che sta producendo i frutti auspicati. Il club, inoltre, dispone di un tandem offensivo di livello mondiale.

Parliamo, ovviamente, di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il georgiano, ad esempio, ha totalizzato 12 gol e 14 assist in 24 apparizioni complessiva mentre il nigeriano ha raggiunto quota 19 reti e 4 passaggi vincenti in 23 presenze. Numeri da top player conclamati, che hanno fatto finire entrambi nel mirino delle società più prestigiose d’Europa. I due, martedì, saranno chiamati a guidare la squadra alla vittoria. Nel frattempo, da Alessandro Costacurta è arrivato un importante attestato di stima nei confronti dei partenopei.

Napoli, Costacurta incensa gli azzurri

L’ex difensore del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha rivelato di ritenere il Napoli “la più forte in Europa” dal punto di vista dell’approccio e dell’atteggiamento. Raggiungere la fase conclusiva del torneo, secondo l’opinionista di ‘Sky’, non è affatto impossibile. “Sogno una finale spettacolare con il Psg, perché così entri proprio in una dimensione diversa della storia. Ma ammetto che mi piacerebbe anche una bella finale tutta italiana”.

Il Napoli, in ogni caso, ragionerà un passo alla volta senza farsi prendere da facili entusiasmi. Il calendario, adesso, propone la trasferta sul campo dell’Eintracht Francoforte sesto in Bundesliga a -1 dal quarto posto attualmente occupato dal Friburgo. Un avversario complicato, in cui militano diversi calciatori di qualità in scadenza di contratto come ad esempio Evan N’Dicka, ma decisamente alla portata della truppa di Spalletti.